Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

О мбудсманът Велислава Делчева настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан и допълнен, включително чрез извършване на екологична оценка, а след това да бъде подложен на ново обществено обсъждане. Това съобщиха от институцията на обществения защитник.

Делчева е сезирала министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ Севдалина Димитрова, след като за два дни в институцията са постъпили над 100 сигнала от граждани и сдружения. Според възраженията проектът допуска увеличаване на строителни и инфраструктурни проекти върху над 90% от територията на парка, както и неправилно зониране, което според гражданите не гарантира необходимата защита на природните ресурси.

Делчева отбелязва липсата на решения за възстановяване на лифтовете в най-натоварената северна част на Витоша, както и отсъствието на мерки за ограничаване на застрояването по границите на парка. Тя настоява още, че е неприемливо представянето на проекта без извършване на екологична оценка, въпреки че планът изпълнява ролята на рамка за инвестиционни намерения според Закона за опазване на околната среда.

Омбудсманът отбелязва, че общественото обсъждане е задължителен и ключов етап при определянето на целите и мерките за опазване на защитените територии.

В предложения вид проектът за актуализация не изпълнява изискванията за нормативна и експертна съобразеност и не отговаря на очакванията на обществеността, посочва Делчева, цитирана в прессъобщението.

Планът за управление на природен парк „Витоша“ е публикуван на интернет портала за обществени консултации и на официалната страница на природния парк.

От Столичната община заявиха във вторник, че планът за управление на природния парк допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване.