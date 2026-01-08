Свят

8 януари 2026, 12:19
Защо Чехия не приема еврото?
Ч ехия също има ангажимент да приеме еврото още от 2004 година, когато страната се присъедини към ЕС. Въпреки това гражданите са скептични, а правителството на Бабиш иска да вкара кроната в конституцията, съобщи Deutsche Welle.

Защо?

Новото дясно популистко правителство на Андрей Бабиш пое твърд ангажимент да гарантира, че Чехия никога няма да приеме еврото. Вместо това то иска да утвърди чешката крона като законно платежно средство и да гарантира правото на гражданите да плащат с пари в брой.

"Ние се ангажираме, че нашето правителство няма да приеме еврото, нито да предприеме стъпки за неговото въвеждане", се казва в политическата програма, одобрена от новото коалиционно правителство на първото му заседание в понеделник. В него влизат партията на Бабиш "Действие на недоволните граждани" (ANO), евроскептичната "Автомобилисти за себе си" (Motoristé sobě) и крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (SPD).

"Ще предложим на парламента чешката крона да бъде заложена в Конституцията на Чешката република - заедно с правото да се притежават и използват пари в брой като законно платежно средство", се казва в управленската програма на кабинета.

Може ли правителството да изпълни обещанието си?

На този етап това обещание изглежда по-скоро кухо. Правителството на Бабиш разполага със 108 места в Долната камара на парламента. За промяна на конституцията са необходими три пети мнозинство, което означава гласовете на поне 120 души в 200-членната Камара на депутатите.

Дори и тази пречка да бъде преодоляна, остава Горната камара - Сенатът, където ще е още по-трудно да бъде прокаран такъв закон, защото там правителството може да разчита само на 15 от общо 81 сенатори. В Сената също е необходимо мнозинство от три пети от гласовете.

Чешкият президент Петър Павел няма право на вето върху конституционните актове, а само ги обнародва. Но парламентарната аритметика изглежда прави това политическо обещание безсмислено. Тогава защо се прави?

Жест към крайнодесните избиратели

"Това е политически жест", смята главният редактор на независимия информационен портал Hlidaci Pes Роберт Брестан.

"Това е негласно изразяване на съпротива срещу еврото, или още пò на едро - срещу Европейския съюз от страна на част от управляващата коалиция и най-вече на крайнодясната SPD, чиито избиратели харесват това", коментира той пред ДВ. Брестан смята, че шансът, чешката крона да бъде закрепена в конституцията, е почти нулев. "Коалицията не разполага с необходимите гласове нито в Камарата на депутатите, нито в Сената", аргументира се той.

Символиката на парите в брой

Правото да се използват пари в брой често се инструментализира от популистките и крайнодесните партии в цяла Европа. Това няма много общо с удобството, а по-скоро се търси символиката - когато плащаме с пари в брой, не позволяваме на държавата и нейните институции да ни следят и контролират. 

В крайнодесните кръгове има страх от "налаганата отгоре дигитализация" и се говори за "дигитален тоталитаризъм". Това е в пълен синхрон с антиевропейските настроения, съпротивата срещу Брюксел и стремежа към суверенитет и лична свобода.

Никой не е отменял правото на чехите да плащат с пари в брой. Робърт Брестан обаче посочва, че в правителствените кръгове има хора, които предпочитат да държат парите си под дюшека. Той припомня също така, че правото да се използват пари в брой е заложено в чешкото законодателство - записано е в Закона за паричното обращение. Всеки търговец, който отказва да приема пари в брой, нарушава закона, освен ако няма основателни причини за това.

Обикновено се наблюдава обратния проблем - магазини не приемат плащания с карти, което предизвиква недоволство. Чехите са цифрова нация, не се разделят със смартфоните си и нерядко плащат с приложения като Apple Pay или Google Pay.

Чехия отлага влизането в еврозоната от над 20 години

Чехия официално се ангажира да приеме еврото, когато се присъедини към Европейския съюз през 2004 г. Оттогава обаче всички правителства в Прага отлагат датата за влизане в еврозоната. С правителството на Бабиш тя се отдалечава още повече. Огромното мнозинство от чехите е против приемането на единната европейска валута, което прави темата политически много чувствителна, посочва водещият анализатор на икономическия ежедневник Hospodarske noviny Мартин Ел.

"Страховете на хората се подклаждат от скептицизма им заради минали кризи в еврозоната, опасенията за загуба на суверенитет и за възможно покачване на цените", казва Ел пред ДВ. "А като вземем предвид и традиционния чешки евроскептицизъм, както и възхода на популизма и национализма, за всеки политик или партия би било политическо самоубийство да настоява за въвеждането на еврото", допълва той.

Какво мислят чешкият бизнес и гражданите?

Много чешки предприятия подкрепят приемането на еврото и дори вече го използват при сделките си. Но тяхното влияние върху политиката е ограничено, казва Мартин Ел. "Това е политически въпрос, с който може да се злоупотребява. Ето защо бизнесът се страхува от реакцията на хората също толкова, колкото и политиците", допълва той.

Малка част от наблюдателите обаче смята, че чешкият бизнес и народът бавно ще преминат към еврото, независимо от всичко, а правителството и Централната банка ще трябва да последват примера им.

Мартин Ел не е убеден в това: "Не виждам някаква съществена промяна. Почти няма ипотеки, деноминирани в евро, което да е сигнал, че чехите се доверяват повече на еврото, отколкото на кроната."

Последният неизвестен фактор е президентът Петър Павел, който се радва на широка подкрепа. Той призова нацията да започне поне да обсъжда ангажимента си за приемане на еврото съгласно условията на присъединяването на страната към ЕС преди две десетилетия. Засега обаче неговият призив остава глас в пустиня.

Източник: Deutsche Welle    
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 6 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 6 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 6 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 6 часа

