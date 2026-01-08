Любопитно

„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя

Актьорът Александър Димов е първият гост в журито на риалити формата

8 януари 2026, 11:51
„Вече играеш… Стоичков“ започва тази неделя
Т ази неделя започва документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“. Оригиналният формат ще превземе ефира точно в 20:00 ч. на 11 януари. За първи път в телевизионната история ще бъде показан целият път, през който ще преминат кандидати, мечтаещи за ролята на живота си. Зрителите на NOVA ще видят интересни хора, които ще се опитат да се докоснат до силата и духа на Христо Стоичков.

Част от първия епизод ще станат знакови имена, които прославиха България с успехите, извоювани на Световното първенство по футбол през 1994 г. – Наско Сираков, Борислав Михайлов, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Даниел Боримиров и Емил Костадинов. Те ще споделят спомени, които ги свързват с Христо Стоичков – за всички успехи и трудности, през които са преминали заедно като отбор, и какъв е той извън терена. Своите лични впечатления ще разкрият още острието на ЦСКА Стойчо Младенов, президентът на федерацията по волейбол Любомир Ганев, както и младата надежда на футбола – капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов.

В първия епизод към актрисата Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев и журналистът Владимир Памуков ще се присъедини като гост-жури във формата – актьорът Александър Димов. Те ще оценят десетки кандидати и ще решат, кой продължава към следващия етап на кастинга. Сред тях ще има както актьори, така и хора в най-различни сфери – пожарникар, инженер с експертиза в квантовите изчисления, кандидат-студент в Харвард, ултрамартонец и много други.

Изборът на актьор, който да изиграе носителя на „Златна топка“ и „Златна обувка“ за 1994 г., ще премине през поредица от изпитания и предизвикателства, които зрителите на NOVA ще видят в предстоящите епизоди на „Вече играеш… Стоичков“. Оригиналният риалити формат ще постави началото на творческия процес за биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Проектът е подкрепен от Winbet.

Не пропускайте премиерата на „Вече играеш… Стоичков“ тази неделя от 20:00 ч. само по NOVA.

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
