„Най-възрастният мъж в света“ почина часове след 121-ия си рожден ден

Ю жноафриканец, който е пушил от 14-годишна възраст и е твърдял, че е най-възрастният мъж в света, е починал от астматичен пристъп само часове след като е отпразнувал 121-ия си рожден ден.

Ян Стийнберг, известен като Оом Ян, е починал на Нова година в село Колчестър, в провинция Източен Кейп, Южна Африка.

Той твърдеше, че е на 121 години, което би го направило най-възрастния жив човек в света. Столетникът, който казва, че е роден на 31 декември 1904 г., обаче не е официално признат от Книгата на рекордите на Гинес като най-възрастния жив мъж.

'World's oldest man' who smoked his whole life dies of an asthma attack hours after celebrating '121st birthday' https://t.co/tT1EMScdFk — Daily Mail (@DailyMail) January 8, 2026

В момента тази титла се държи от бразилеца Жоао Мариньо Нето, който е на 113 години.

През живота си Ян е работил като гробар, рибар и кеди за голф.

Той е преживял две световни войни, зверствата на ерата на апартейда и пандемията от Covid-19.

По време на интервю през 2025 г. Ян отдава дълголетието си на вярата си, като казва, че Бог е причината да е все още жив. Той заявява: „Бог е моят кислород и моят спасител. Въпреки че и аз пуша. Пуша от 14-годишен – тогава крадях цигари.“

Ян също така споделя, че традиционната билкова напитка, която консумира почти ежедневно, действа като „отвара“, която го е поддържала здрав през целия му живот.

Семейната приятелка Мишел Браун разказва, че Ян е получавал специална почетна награда всяка година на отличията „Възрастен гражданин на годината“, защото винаги е бил значително по-възрастен от останалите носители.

Тя го описва като скромен, тихо говорещ и истински джентълмен.

Ян е бил известен с танците си на обществени събития и винаги се е обличал елегантно – с шапка и костюм.