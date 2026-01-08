Какво са снежните валяци и как природата сама ги създава

И ма много неща, които могат да се направят от сняг – снежни човеци, снежни ангели и дори иглута. Но знаехте ли, че природата може сама да създава впечатляващи форми от сняг?

Жителите на Оркни (острови край Шотландия) станаха свидетели на едно зимно чудо, наречено снежни валяци. Това е рядко природно явление, при което вятърът сам оформя снежни топки.

След като започнат да се образуват, силните ветрове ги търкалят по земята, което означава, че те нарастват с движението си и понякога оставят следи по повърхността.

Снежните валяци са рядкост, защото условията за тяхното възникване са изключително специфични.

Как се образуват снежните валяци?

Очевидно е необходим сняг, но не непременно в големи количества.

Те са толкова редки, защото, за да се появят, всички фактори – включително количеството сняг – трябва да са точно каквито трябва. Кралското метеорологично дружество посочва, че за образуването на снежни валяци са необходими следните условия:

Земята трябва да е заледена или покрита със снежна кора.

Ветровете трябва да са силни и поривисти.

Снегът трябва да е мокър и с дълбочина поне няколко сантиметра.

Ако вятърът е твърде силен или твърде слаб, или ако снегът е твърде плътно утъпкан, снежни валяци няма да се образуват.

Получените снежни форми приличат на бала сено, поничка или швейцарско руло и могат да бъдат кухи отвътре.