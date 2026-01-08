Пребиха до смърт мъж на автобусна спирка в Кърджалийско

П олицаи от РУ-Крумовград разкриха убийство, извършено вчера сутринта в село Горна Кула.

По първоначални данни около 10:30 часа 86-годишен местен жител е бил нападнат в района на автобусната спирка и са му били нанесени удари по главата и тялото. Пострадалият е починал на място, а тялото му е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина на болницата в Кърджали.

Полицейски служители от РУ-Крумовград са установили и задържали за срок до 24 часа, съгласно Закона за МВР, 29-годишен местен жител, съпричастен към престъплението.

Дежурна оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

Работата по случая продължават разследващ полицай и група „Криминална полиция“ в РУ-Крумовград, с оглед на член 115 от Наказателния кодекс, под наблюдението на Окръжна прокуратура – Кърджали.