Нови диетични насоки на САЩ: Повече червено месо, по-малко пържено

Информационен лист, публикуван от администрацията на Тръмп, го нарича „най-значителното пренастройване на федералната хранителна политика от десетилетия“

8 януари 2026, 13:05
Източник: Getty

Н ови диетични насоки от Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ, представени в сряда, 7 януари, от Робърт Ф. Кенеди-младши, предизвикаха разгорещен дебат сред експертите, тъй като призовават за радикален отказ от преработените храни, но и за по-голям прием на животински протеини и пълномаслени млечни продукти, противоречащи на някои досегашни схващания, предаде New York Post. 

Фокус върху протеините

Новите насоки призовават американците да „приоритизират висококачествени, богати на хранителни вещества протеинови храни“, като се започне от животински източници като яйца, домашни птици, морски дарове и червено месо. Препоръчват се също растителни протеини от боб, грах, леща, варива, ядки, семена и соя.

Ако сте вегетарианец или веган, те казват, че растителните протеини са достатъчни, но подчертават, че това може да доведе до дефицит на определени хранителни вещества, така че добавките са от ключово значение.

Администрацията на Тръмп съветва да се ограничават нишестето и добавената захар; да се овкусява със сол, подправки и билки; и да се готви чрез печене, гриловане, роуст или задушаване, вместо дълбоко пържене.
Порции: 1.2–1.6 грама протеин на килограм телесно тегло на ден.

Млечни продукти

Насоките гласят, че американците трябва да консумират пълномаслени млечни продукти без добавени захари.
Порции: 3 на ден.

Консумирайте плодове и зеленчуци

Препоръката е плодовете и зеленчуците да се консумират „в оригиналния им вид“, въпреки че замразени, сушени и консервирани продукти „без или с много ограничени добавени захари“ също могат да бъдат приемливи.
Порции: 3 зеленчука, 2 плода.

Всичко за здравословните мазнини

Имаше спекулации, че РФК-младши възнамерява да препоръча повече наситени мазнини, въпреки че те са свързани с по-висок холестерол и повишен риск от инфаркт и инсулт.

Въпреки това, новите насоки повториха предишния съвет, че консумацията не трябва да надвишава 10% от общите дневни калории. Те също така цитират меса, домашни птици, яйца, морски дарове, богати на омега-3, ядки, семена, пълномаслени млечни продукти, маслини и авокадо като източници на здравословни мазнини и препоръчват зехтина като най-добър за готвене. Маслото и телешката мазнина са посочени като други опции.

Въглехидрати

Богатите на фибри пълнозърнести храни като пълнозърнеста пшеница, овес/овесени ядки, кафяв ориз, пълнозърнеста царевица, киноа и ечемик са препоръчителни – а рафинираните въглехидрати са изключени. Рафинираните въглехидрати, като бял хляб, бял ориз, обикновена паста, сладки зърнени храни, тестени изделия, торти и бисквити, се усвояват бързо, защото са лишени от фибри и хранителни вещества. Резултатът? Бързи скокове на кръвната захар и повишен риск от диабет тип 2.
Порции: 2–4.

Без ултрапреработени храни и оцветители

РФК-младши отдавна води кръстоносен поход срещу ултрапреработените храни (УПХ) и синтетичните оцветители, които се използват за подобряване на цвета в бонбони, газирани напитки и зърнени храни, твърдейки, че те са основен принос за хроничните заболявания и хиперактивността сред децата. Новите насоки изрично посочват изкуствени ароматизатори, оцветители на петролна основа, изкуствени консерванти и нискокалорични подсладители без хранителна стойност.

„Яденето на истинска храна означава избор на храни, които са цели или минимално преработени и разпознаваеми като храна“, гласят новите насоки. „Тези храни се приготвят с малко съставки и без добавени захари, индустриални масла, изкуствени ароматизатори или консерванти.“

Сух януари – и отвъд него

Препоръчва се ограничаване на алкохола. По това време миналата година кабинетът на бившия главен лекар Вивек Мърти отбеляза, че консумацията на алкохол увеличава риска от „най-малко седем вида рак“, включително рак на гърдата, дебелото черво и черния дроб. „Консумацията на алкохол е третата водеща предотвратима причина за рак в САЩ, след тютюна и затлъстяването, увеличавайки риска от най-малко седем вида рак“, се казва в доклад, който призовава за добавяне на предупредителни етикети към алкохолните бутилки.

Но д-р Мехмет Оз, администратор на Центровете за медицински и медикаментозни услуги (CMS), подчерта, че федералните служители препоръчват умереност – вместо въздържание – тъй като алкохолът улеснява социалните взаимоотношения, което може да има благоприятен ефект върху здравето.

„Алкохолът е социален лубрикант, който сближава хората. В най-добрия случай не мисля, че трябва да пиете алкохол, но той позволява на хората извинение да се сближават и социализират, а вероятно няма нищо по-здравословно от това да се забавляваш добре с приятели по безопасен начин“, каза Оз на брифинга в Белия дом. „Погледнете Сините зони, например, по света, хората живеят най-дълго. Алкохолът понякога е част от диетата им. Те консумират малки количества, много разумно... но смисълът е, да не го пиете за закуска.

Новите насоки подчертават, че хидратацията „е ключов фактор за цялостното здраве“ и препоръчват вода, неподсладени напитки, натрий (по-малко от 2300 мг на ден) и електролити.

Здравето на червата

Нашият чревен микробиом е сложна смес от бактерии, вируси и гъбички, които трябва да бъдат балансирани за правилно функциониране. Новите насоки предлагат поддържане на микробиома със зеленчуци, плодове, храни с високо съдържание на фибри и ферментирали храни като кисело зеле, кимчи и кефир.

Какво казват лекарите?

Новите съвети получиха смесени отзиви от лекари и други експерти. „Насоките са правилни да ограничават повишаващите холестерола наситени („лоши“) мазнини“, каза д-р Нийл Барнард, FACC, президент на Комитета на лекарите за отговорна медицина, в изявление. „Но те трябва да уточнят откъде идват: предимно от млечни продукти и месо. И тук насоките грешат, като насърчават месото и млечните продукти, които са основни двигатели на сърдечно-съдови заболявания, диабет и затлъстяване.

Барнард също така казва, че войната срещу преработените храни не е еднозначен победител, както може да изглежда. „Насоките подхождат грубо към преработените храни, но растителните и обогатените с витамини преработени храни всъщност намаляват риска от вродени дефекти, диабет, сърдечни заболявания и рак“, каза той. Групата се обяви в полза на ограничаването на наситените мазнини и алкохола, насърчаването на растителните храни и правенето на препоръките лесни за разбиране – но заяви, че трябва да има ограничения за животинския протеин и млечните продукти. „Американците вече получават достатъчно протеини“, добави Барнард. „Ако насоките ще настояват за увеличен прием на протеини, той трябва да идва от растения.“

Регистрираният диетолог Хоуп Баркукис, доктор на науките и ръководител на отдела по хранене в Университета Case Western Reserve, намира препоръката за червено месо за по-малко проблематична. „Червеното месо, особено не силно преработеното червено месо, е диетичен избор, който осигурява висококачествен протеин, витамини, минерали. То е по-добър избор от много от напълно преработените „растителни имитации на месо“, каза тя пред The Post.

Тя също така е доволна, че ограничаването на силно преработените храни е „в центъра на вниманието“. „Това е добро послание за широката общественост, защото в момента знаем, че приблизително две трети от калорийния ни прием идва от силно преработени храни“, каза тя. Описанието също така обсъжда значението на голямото разнообразие от източници на протеини, съзнателното избягване на добавени захари, използването на различни растителни източници – всички те са ясни, последователни послания.“

Но тя намира насърчаването на консумацията на наситени мазнини за проблем. „Въпреки че е вярно, че не всички наситени мазнини влияят негативно на здравето ни, като се има предвид сегашната ни типична американска диета, където пържените картофи са основният ни зеленчук, а хот-догът – основният ни протеин, мисля, че това послание е объркващо“, каза тя.

Баркукис също така би искала да има повече внимание върху необходимостта от консумация на фибри. „Фибрите помагат за регулиране на кръвната захар, създават усещане за ситост за по-дълго време, са от решаващо значение за здрави черва и забавят скоростта на усвояване на храната“, каза тя. Въпреки че насоките споменават, че фибрите са добри за микробиомите, те не са включени в новата обърната пирамида. „Това е наистина пропусната възможност“, каза тя.

„Бих поставила бобовите растения и хранителните източници на високо съдържание на фибри в центъра на вниманието, точно както е направено с диетичните протеини.“

Източник: New York Post    
