ПромениКартинката: вдъхновение за отговорност към околната среда

В се по-осезаеми стават последиците от „невидимите“ за нас отпечатъци, които оставяме в околната среда. Фасовете, макар и незначителни със своите размери, представляват сериозен екологичен проблем. Информационната кампания на Филип Морис България ПромениКартинката вече четвърта година цели да информира за мащаба на замърсяването на околната среда с неправилно изхвърлени фасове и други отпадъци, и да апелира за отговорно потребителско поведение.

Поля Александрова, ръководител „Корпоративни комуникации“ във Филип Морис България, сподели повече информация по темата в подкаста на радио „Витоша“ „Тройка по никое време“, където бе гост.

„Дълго мислихме как да кръстим проекта и си дадохме сметка, че цигарените фасове са част от ежедневната картинка, от всичко, което ни заобикаля, но често не ги забелязваме. А те са навсякъде около нас - по тротоарите, на плажовете, в парка“, споделя Александрова.

Част от стартегията на ПромениКартинката е чрез визуални провокации и креативни послания да обърне внимание на естетическия и екологичния аспект на проблема.

„Имаме изключително въздействащи визии, включително такива с животни, които стават жертва на замърсяването на природата с неправилно изхвърлени цигарени фасове“, разкрива тя.

Проблемът, който не виждаме

Източник: iStock/Getty Images

Кампанията е информационна, защото посланието ѝ цели да покаже, че не само фасовете, а всички отпадъци трябва да бъдат изхвърляни на определените за това места. От разговора става ясно, че фасовете, макар често подценявани като отпадък, са дългогодишно разграждащ се в природата боклук.

„Едно от впечатляващите послания на ПромениКартинката е, че след 10 години фасовете в моретата ще бъдат повече, отколкото рибата. Това звучи шокиращо, но е далеч от истината. Разграждането на цигарените филтри може да отнеме между 3 месеца и 15 години в зависимост от средата, в която са изхвърлени. Именно затова е нужно да действаме още сега – да избираме правилното място за отпадъците си, да носим лична отговорност и да насърчаваме устойчиво поведение в ежедневието си“, допълва Поля Александрова.

Една от основните цели на ПромениКартинката е да покаже, че грижата за околната среда е важна, но също така може да бъде и практически лесна, когато има желание и подходящи решения.

Партньорствата, които показват картината днес

ПромениКартинката поставя акцент и върху визуалното представяне на проблема чрез партньорство с НАТФИЗ, в рамките на което талантливи студенти създават кратки видеоформати. Те обобщават основните послания на кампанията и ангажират по-младата аудитория по въздействащ и достъпен начин.

„Това е пример за успешно партньорство, което поддържаме вече четири години. Наскоро се срещнахме с четвъртия клас студенти, включени в програмата. Те не просто 'произвеждат' – не е най-точната дума – а работят по концепцията, създават и реализират кратки видеа. В рамките на 30 секунди, а понякога и по-малко, те успяват да предадат правилните послания на ПромениКартинката, точно това, което искаме да кажем. Привличат вниманието към проблема по нестандартен начин, с ясен кинематографски елемент“, разказва Поля Александрова.

Източник: iStock/Getty Images

Кампанията ПромениКартинката не се ограничава само до видеосъдържание. През последните години тя излиза извън дигиталното пространство и се пренася на фестивали, плажове, паркове и в малки градове из цялата страна. Организират се почистващи акции, раздават се джобни пепелници, провеждат се информационни изложби и се изграждат партньорства с все по-широк кръг от ангажирани институции.

„Пътуваме с изложбата и организираме събития в различни градове. Много често срещаме подкрепа от местни медии и от самите кметове“, споделя Поля Александрова, част от екипа зад инициативата.

Само в последните месеци кампанията е посетила Карлово, Пловдив и Габрово, а предстои Велико Търново, Бургас, Лозенец и Царево. В Пловдив – град с дългогодишна история в тютюневото производство – инициативата среща особено силен интерес. „В Пловдив има традиция в тютюневата индустрия, но и ясно осъзнаване за нуждата да не се оставя отпечатък“, казва Александрова.

Подкрепата от кметства, местни медии и граждански организации прави възможно разгръщането на пътуващите изложби, почистванията и събитията, които дават гласност на темата и насърчават устойчиво поведение.

От България към света: част от глобална промяна

ПромениКартинката е и част от международната инициатива Our World Is Not an Ashtray („Светът ни не е пепелник“) – глобална програма, насочена към повишаване на информираността и промяна в поведението по отношение на неправилното изхвърляне на фасове и други отпадъци, свързани с тютюневи изделия.

Обхватът на българската кампания също се разширява – от плажовете, където започва, към планините, градовете и обособените градски пространства. Чрез партньорства с общини, културни институции и организатори на фестивали, посланието достига до разнообразни публики – от почиващи на морето до зрители в кино-зали.

Източник: iStock/Getty Images

„През годините изградихме множество партньорства и привлякохме силни поддръжници, които, дори без формална връзка с компанията, повярваха в идеята и започнаха да я споделят от сцената – на концертите, в театрите, дори от филмовия екран“, допълва Александрова.

Сред подкрепящите са фестивали като АртПоток, Варуша-Юг, Международен филмов фестивал Бургас, Cinelibri, Аполония, Bansko Jazz Fest и други. Така ПромениКартинката се превръща в платформа за социална отговорност, която надхвърля рамките на традиционната корпоративна комуникация.

Между поколенията, навиците и личната отговорност

Един от ключовите акценти в разговора е отношението на различните поколения към устойчивото поведение.

„Младите не искат да работят за компании без кауза. А още по-малко – да замърсяват свят, който искат да обитават със смисъл. Това е разликата“, казва Александрова.

Промяната обаче не може да бъде едностранна. Необходимо е взаимодействие между поколенията, в което и по-възрастните да се учат. „Може би нашето поколение – това, което наричаме малко по-възрастното – трябва да вземе пример от следващото. В крайна сметка живеем заедно в едно време. И всяко поколение има своята стойност и може да допринесе обществото да върви напред по правилния начин“, допълва тя.

Независимо от възрастта, всички виждаме едно и също – фасовете в парка, по улиците, на плажа. „Не мисля, че тази картина изглежда различно през очите на различните поколения – тя просто е там, тя е факт“, обобщава Александрова.

Всеки слага своя щрих

В крайна сметка, не става дума само за фасове. Става дума за навици, които оставят следи – в природата, в града, в културата ни на поведение. Кампанията ПромениКартинката показва, че най-важното не е какво правим в планината или на плажа, а какви отпечатъци оставяме след себе си всеки ден.

Тя е пример за това как корпоративната социална отговорност може да се превърне в реална сила за промяна. А Филип Морис България – в катализатор на диалог и действие по една от най-видимите, но често пренебрегвани теми на нашето време.