Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

Прокуратурата повдигна обвинение на 59-годишния водач за тежката катастрофа, отнела човешки живот

13 май 2026, 11:23
Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

От фермата до количката: Защо зеленчуците поскъпват тройно до крайния потребител?

Кабинетът „Радев“ с първо редовно заседание и ключови кадрови промени

Катастрофата на "Хемус": Разследването продължава, какво се знае до момента
Простест в Лом: Искат оставката на кмета заради обвиненията, че е купувал гласове

Шофьорите да внимават: Ограничения по пътя за Боровец и на АМ „Тракия“

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 59-годишния шофьор К. Т. за тежката катастрофа между автобус и товарен автомобил на автомагистрала „Хемус“. При инцидента по непредпазливост е причинена смъртта на един човек, а други двама са тежко ранени. С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Трагедията е станала на 12 май 2026 г. около 01:00 часа през нощта. Автобусът, управляван от К. Т., се е движил в посока от село Горни Богров към София. В района на първия километър от магистралата шофьорът не се е съобразил с интензивността на движението. В резултат на това предната дясна част на автобуса се е врязала с огромна сила в лявата част на движещия се пред него товарен автомобил с влекач.

Сблъсъкът е бил фатален за един от пътниците в автобуса, който е загинал на място. Други двама души са получили тежки телесни повреди, изразяващи се в множество фрактури, ампутация и други сериозни травматични увреждания.

Досъдебното производство е образувано веднага след огледа на местопроизшествието. Разследването се извършва от Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към СДВР под надзора на градската прокуратура. От държавното обвинение подчертават, че още в началния етап са събрани достатъчно доказателства, за да се потърси наказателна отговорност от 59-годишния водач.

Предстои утре, 14 май 2026 г., СГП да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Работата по пълното изясняване на причините за катастрофата продължава.

Източник: СГП    
Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

От 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

Инцидентът е станал на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Властите разкриха ужасяваща хигиена в клиника, работила 25 години, но за съжаление липсват архиви за връзка с хората

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

Според прокуратурата на 6 май, около 23:30 часа, той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Vivacom Run Fest ще премине през Плевен – 9 май, Варна – 16 май, Пловдив – 30 май, Бургас – 6 юни, и ще завърши в София на 14 юни

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Саудитска Арабия пресече „червената линия" и атакува Иран

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

От „Възраждане“ внесоха законопроект в НС, с който искат да облекчат малкия бизнес и да намалят разходите за счетоводство

Берлин губи, Варшава печели? Битката за войските на САЩ започна

След изтеглянето на Тръмп от Германия - фронтовите държави в НАТО се надпреварват за американски войски

Съюзници от НАТО вече водят разговори за прием на допълнителни американски сили

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Само часове преди изключително важната си визита в Китай за разговори със Си Дзинпин, американският президент публикува повече от 50 пъти в рамките на тричасов маратон от понеделник вечерта до ранните часове на вторник

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Googlebook поставя началото на нова категория устройства, която има за цел да акцентира изкуствения интелект Gemini, както и да последва примера на Apple за постепенно сливане на различните операционни системи в една платформа

Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

Това не е първият случай, в който обувките на папа Лъв XIV предизвикват коментари

Подалият оставка зам.-министър твърди, че е станала обект на „безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания"

Тя заявява, че решението ѝ е продиктувано от морални съображения

