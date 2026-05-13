Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 59-годишния шофьор К. Т. за тежката катастрофа между автобус и товарен автомобил на автомагистрала „Хемус“. При инцидента по непредпазливост е причинена смъртта на един човек, а други двама са тежко ранени. С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Трагедията е станала на 12 май 2026 г. около 01:00 часа през нощта. Автобусът, управляван от К. Т., се е движил в посока от село Горни Богров към София. В района на първия километър от магистралата шофьорът не се е съобразил с интензивността на движението. В резултат на това предната дясна част на автобуса се е врязала с огромна сила в лявата част на движещия се пред него товарен автомобил с влекач.

Сблъсъкът е бил фатален за един от пътниците в автобуса, който е загинал на място. Други двама души са получили тежки телесни повреди, изразяващи се в множество фрактури, ампутация и други сериозни травматични увреждания.

Досъдебното производство е образувано веднага след огледа на местопроизшествието. Разследването се извършва от Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към СДВР под надзора на градската прокуратура. От държавното обвинение подчертават, че още в началния етап са събрани достатъчно доказателства, за да се потърси наказателна отговорност от 59-годишния водач.

Предстои утре, 14 май 2026 г., СГП да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Работата по пълното изясняване на причините за катастрофата продължава.