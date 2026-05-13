"Офицер от КГБ, специалист по манипулация": Първият премиер на Владимир Путин обясни "химията" между руския лидер и Доналд Тръмп

Б ившият руски премиер Михаил Касянов, който оглавява правителството по време на първия президентски мандат на Владимир Путин между 2000 и 2004 година, обясни в ексклузивно интервю за Digi24 как според него руският президент възприема отношенията си с американския си колега Доналд Тръмп и как самият Тръмп гледа на Путин.

Михаил Касянов заяви, че съществуват два различни подхода към отношенията между Путин и Тръмп.

"Някои смятат, че Путин, от гледна точка на Тръмп, е силен и решителен лидер. Той може да взема решения, много е влиятелен и ясно обяснява намеренията си. Именно затова съществува своеобразна химия или симпатия към господин Путин и можем да видим това от разказите за техните срещи. Така беше и по време на първия мандат на Тръмп, включително в деня на срещата в Хелзинки, всички си я спомнят. А сега има и срещата в Анкъридж", заяви Касянов.

Според него обаче подходът на Владимир Путин към отношенията с Тръмп е съвсем различен.

"Той е офицер от КГБ и специалист по манипулиране на общественото мнение. Затова вече е преценил и е разбрал кой е господин Тръмп. Той е бизнесмен. Не е държавник. А Путин разбира, че Тръмп има нужда от сделки, от резултати, от печалби. Затова и води тези преговори не на равнище външен министър, а така, както желае Тръмп - чрез представители на бизнес средите. И обсъждат различни бъдещи проекти. Но специалистите по преговори, в политическата сфера, във военната сфера и изобщо във всички тези области на сътрудничество и проблеми, не участват в този процес. Именно това е причината тези преговори да не могат да доведат до желаните резултати", обясни руският дисидент, който беше премиер по време на първия президентски мандат на Владимир Путин.

Михаил Михайлович Касянов е министър-председател на Русия между 2000 и 2004 година.

Преди това през 2000 година заема поста първи вицепремиер, а между 1999 и 2000 година е министър на финансите.

През 90-те години работи в администрацията на президента Борис Елцин на различни длъжности, преди да се присъедини към първата администрация на президента Владимир Путин.

След като напуска правителството през 2004 година заради разногласия по икономическата политика, той се превръща в един от основните критици на президента Путин и в лидер на руската опозиция.