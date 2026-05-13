Samsung отхвърля твърденията на Дуа Липа за неправомерно използване на лика на певицата

От Samsung уверяват, че са се стремели активно към конструктивно решение с екипа на Дуа Липа и остават отворени за такова

13 май 2026, 12:04
В ъв връзка с актуалната информация, че изпълнителката Дуа Липа завежда съдебни дела срещу Samsung заради използване на нейно изображение на опаковки на телевизори на южнокорейския технологичният гигант без нейното позволение, Samsung Electronics разпространи вчера, 12 май, своя официална позиция с цел разяснения по случая.

Дуа Липа осъди технологичен гигант за $15 милиона заради използване на лика ѝ без разрешение

Според компанията изображението на Дуа Липа е използвано през 2025 г. като илюстрация за съдържание на партньори на Samsung (трети страни), което е налично на Samsung телевизори, и изначално e било предоставено от партньора (доставчик на съдържание) за свободно достъпната услуга Samsung TV Plus. Изображението е било ползвано единствено след получаване на експлицитната гаранция от страна на доставчика на съдържание, че разрешение е било подсигурено, в това число за търговските опаковки.

В заключение, от Samsung уверяват, че са се стремели активно към конструктивно решение с екипа на Дуа Липа и остават отворени за такова.

Източник: Samsung Electronics    
Дуа Липа Samsung Съдебен спор Използване на изображение Неразрешено ползване Опаковки на телевизори Samsung TV Plus
