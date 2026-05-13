На първо четене: НС прие промените срещу високите цени и спекулата

П арламентът прие на първо четене законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията със 148 гласа "за", 22 - "против" и 22 - "въздържал се".

Промените са внесени от "Прогресивна България" (ПБ) и целят изчистване на нелоялните търговски практики. Законопроектът подкрепиха от ПБ и ДПС. Против бяха осем депутати от "Демократична България" (ДБ) и 14 от "Продължаваме промяната". Въздържаха се народните представители от "Възраждане" и 11 от ДБ. От ГЕРБ-СДС не участваха в гласуването.

С измененията се разширява обхватът на забранените нелоялни търговски практики. За осигуряване на условия за секторен анализ, наблюдение на пазарната среда, проследимост на веригата за доставки и ранно установяване на данни за нелоялни търговски практики, нарушения на конкуренцията или други нарушения по компетентност, се създава електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на селскостопански, хранителни продукти и суровини, както и на други продукти на етап търговия на едро от бизнес операторите до дистрибуцията до краен потребител, определени с наредба.

Информацията, която се вписва, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Министерския съвет.

Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба.

Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Целта е да се предотврати продължаването на вредно поведение, когато съществува риск от сериозно или трудно поправимо увреждане на конкуренцията.

В хода на дебата от опозицията подкрепиха допълването на нелоялните търговски практики, но изразиха опасения, че заради мерките в законопроекта търговците могат да вдигнат превантивно цените. От управляващото мнозинство обясниха, че търговците няма да вдигнат цените превантивно, защото друг закон, който ще бъде гледан утре, предвижда удължаване на закона за въвеждане на еврото с една година и ще трябва да обосноват защо ги вдигат.

