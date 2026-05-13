Свят

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

От 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи

13 май 2026, 11:56
Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена
Източник: iStock/Getty Images

О т март 2026 г. Унгария отново въведе диференцирано ценообразуване на горивата, което разделя шофьорите на две категории: притежателите на автомобили с унгарски регистрационни номера се ползват от държавно регулирани „защитени“ цени, докато чуждестранните превозни средства плащат пълната пазарна цена. Разликата достига значителни размери и провокира нови спорове с Европейския съюз, но остава популярна сред унгарските граждани, изправени пред продължаващи икономически предизвикателства.

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Според официални данни, от 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. Тези цени важат за частни лица, земеделски производители, превозвачи и фирми с местни номера. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи.

Росана Ганчева, българка, която от години живее в Унгария, потвърждава практиката пред Vesti.bg: „Ако имаш унгарски регистрационен номер, е по-евтино – горе-долу около 20% по-евтино излиза. Около 800 форинта е пазарната цена на дизела, а излиза около 600 с намалението.“ Това отразява реалността на бензиностанциите, където системата автоматично разпознава регистрацията и прилага съответната тарифа.

Източник: iStock/Getty Images
  • Историята на мярката и контекстът

Политиката не е нова. Подобен механизъм беше въведен още през 2021-2022 г. по време на предишната енергийна криза, предизвикана от пандемията и войната в Украйна. Тогава правителството на Виктор Орбан наложи таван от 480 форинта за литър, което доведе до „горивен туризъм“ – словаци, австрийци и други съседи масово пълнеха резервоарите си в граничните райони като Естергом. Новите ограничения от март 2026 г. сложиха край на това явление. Днес бензиностанциите в Естергом обслужват предимно унгарски автомобили.

Мярката беше активирана на фона на нов скок в цените на суровия петрол, свързан с геополитическо напрежение в Близкия изток (войната в Иран) и проблеми с доставките по украинския тръбопровод „Дружба“. Премиерът Орбан обяви решението в видеообръщение, подчертавайки, че целта е да се защитят унгарските семейства, фермери и бизнеси от „непоносими“ цени. Правителството освободи и стратегически резерви, за да гарантира снабдяването.

Според данни на Унгарската централна статистическа служба (KSH) за март 2026 г., средната цена на бензина в Унгария е била около 592 форинта, а на дизела – 617 форинта – значително под регионалните средни стойности. За сравнение, в съседните страни цените са били с 5-8% по-високи. Без тавана пазарните цени биха могли да надхвърлят 700-900 форинта, както предупреждаваше Орбан при предишния период.

Унгария забрани износа на суров петрол, сложи таван на цените

  • Реакции: Подкрепа у дома, критики отвън

Мярката се радва на широка подкрепа сред унгарците. На бензиностанция в Естергом местен мотоциклетист Миклош Дибачи коментира пред медии: „Мисля, че е право на всяка държава да решава каква цена на горивото да определи. Когато в ЕС има централно решение, че заплатите и пенсиите трябва да бъдат еднакви във всички страни, тогава можем да кажем, че всичко трябва да струва еднакво.“

От друга страна, чуждестранните шофьори изразяват недоволство. Френски турист Маел душ Сантос споделя: „Това не е добре за отношенията между държавите, за Франция, Германия, Италия, Словения и Унгария. Това не е добър [начин на] мислене.“

Европейската комисия реагира остро. Още през април 2026 г. Брюксел изпрати предупреждение до Будапеща, че диференцираното ценообразуване нарушава принципите за свободно движение на стоки и услуги в ЕС и може да доведе до съдебно производство. Председателят по въпросите на промишлеността Тиери Бретон (в предишни изявления) настоя Унгария да прекрати „дискриминационното“ третиране или да се изправи пред съда. Унгарското правителство отхвърля обвиненията, квалифицирайки мярката като „извънредна ситуация“.

  • Икономически и социален ефект

Ценовите ограничения са част от по-широк пакет мерки за борба с инфлацията, включващ регулиране на цени на основни храни и енергийни сметки. Според правителствени оценки, подобни интервенции са намалили общата инфлация с 5-6 процентни пункта в миналото. Въпреки това икономисти предупреждават за потенциални дефицити на пазара и натоварване на бюджета, особено ако глобалните цени на петрола останат високи.

За унгарските домакинства ползата е осезаема. При среден месечен пробег от 1000-1500 км спестяванията от по-ниските цени могат да достигнат десетки хиляди форинта годишно. За чужденците и транзитния трафик обаче Унгария се превръща в по-скъпа дестинация, което намалява привлекателността за „горивен туризъм“, но може да засегне икономиката на граничните региони.

Унгария наложи ограничения за покупката на бензин

  • Перспективи

Към май 2026 г. мярката остава в сила, въпреки политическите промени след парламентарните избори. Новият кабинет под ръководството на Петер Мадяр засега запазва „защитените“ цени, но бъдещето им зависи от развитието на глобалните енергийни пазари и преговорите с Брюксел. Орбан многократно заяви, че ограниченията могат да бъдат удължени, ако войната и геополитическите рискове се задълбочат.

Ситуацията в Унгария отразява по-широкия европейски дебат: как да се балансира между защита на местните потребители и спазване на единния пазар. Докато Брюксел настоява за еднакви правила, Будапеща защитава суверенитета си да подпомага гражданите си в кризисни времена. За шофьорите отговорът е ясен на помпата: унгарски номер – по-евтино; чужд – пълна цена.

Източник: www.fuel-prices.eu, europeanconservative.com, hungarytoday.hu    
Унгария Цени на горивата Диференцирано ценообразуване Спор с ЕС Енергийна криза Унгарски регистрационни номера Чуждестранни превозни средства
Последвайте ни
Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

„Надежда за цялото човечество“: Додик с признание за Владимир Путин

„Надежда за цялото човечество“: Додик с признание за Владимир Путин

Как да избегнете капаните на бързите кредити и скритите такси

Как да избегнете капаните на бързите кредити и скритите такси

pariteni.bg
Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Инцидент в Боровец: Работник падна от 3 метра при ремонт на лифт

Инцидент в Боровец: Работник падна от 3 метра при ремонт на лифт

България Преди 35 минути

Пострадалият е транспортиран в болница

<p>&quot;Офицер от КГБ, специалист по манипулация&quot;: Първият премиер на Путин обясни &quot;химията&quot;&nbsp;между руския лидер и Тръмп</p>

"Офицер от КГБ, специалист по манипулация": Първият премиер на Владимир Путин обясни "химията" между руския лидер и Доналд Тръмп

Свят Преди 38 минути

Подходът на Владимир Путин към отношенията с Тръмп е съвсем различен, смята Михаил Касянов

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Свят Преди 44 минути

Властите разкриха ужасяваща хигиена в клиника, работила 25 години, но за съжаление липсват архиви за връзка с хората

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

България Преди 50 минути

Според прокуратурата на 6 май, около 23:30 часа, той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Любопитно Преди 52 минути

Vivacom Run Fest ще премине през Плевен – 9 май, Варна – 16 май, Пловдив – 30 май, Бургас – 6 юни, и ще завърши в София на 14 юни

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

България Преди 58 минути

Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи

<p>Хора от цял свят се събират в Трявна</p>

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

България Преди 59 минути

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Свят Преди 1 час

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

България Преди 1 час

Жертви и пострадали от стихията няма

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

България Преди 1 час

От „Възраждане“ внесоха законопроект в НС, с който искат да облекчат малкия бизнес и да намалят разходите за счетоводство

<p>Берлин губи, Варшава печели? Битката за войските на САЩ започна</p>

След изтеглянето на Тръмп от Германия - фронтовите държави в НАТО се надпреварват за американски войски

Свят Преди 1 час

Съюзници от НАТО вече водят разговори за прием на допълнителни американски сили

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Свят Преди 1 час

Само часове преди изключително важната си визита в Китай за разговори със Си Дзинпин, американският президент публикува повече от 50 пъти в рамките на тричасов маратон от понеделник вечерта до ранните часове на вторник

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Свят Преди 1 час

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

България Преди 2 часа

През миналата година България се е сдобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 хиляди нови сгради

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Технологии Преди 2 часа

Googlebook поставя началото на нова категория устройства, която има за цел да акцентира изкуствения интелект Gemini, както и да последва примера на Apple за постепенно сливане на различните операционни системи в една платформа

Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

Не с реч, а с кецове: Папа Лъв XIV шашна света с Nike

Свят Преди 2 часа

Това не е първият случай, в който обувките на папа Лъв XIV предизвикват коментари

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Жената на Захари Бахаров - до Япония и обратно

Edna.bg

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Edna.bg

Бомба от Острова: Манчестър Юнайтед иска Феде Валверде

Gong.bg

Заплатата на Лионел Меси достигна нови върхове

Gong.bg

Свалиха охраната на Делян Пеевски

Nova.bg

Кметът на София освободи ръководството на „Гробищни паркове“

Nova.bg