Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

О т март 2026 г. Унгария отново въведе диференцирано ценообразуване на горивата, което разделя шофьорите на две категории: притежателите на автомобили с унгарски регистрационни номера се ползват от държавно регулирани „защитени“ цени, докато чуждестранните превозни средства плащат пълната пазарна цена. Разликата достига значителни размери и провокира нови спорове с Европейския съюз, но остава популярна сред унгарските граждани, изправени пред продължаващи икономически предизвикателства.

Мадяр: Орбан лъже, горивата в България са значително по-евтини

Според официални данни, от 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. Тези цени важат за частни лица, земеделски производители, превозвачи и фирми с местни номера. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи.

Росана Ганчева, българка, която от години живее в Унгария, потвърждава практиката пред Vesti.bg: „Ако имаш унгарски регистрационен номер, е по-евтино – горе-долу около 20% по-евтино излиза. Около 800 форинта е пазарната цена на дизела, а излиза около 600 с намалението.“ Това отразява реалността на бензиностанциите, където системата автоматично разпознава регистрацията и прилага съответната тарифа.

Историята на мярката и контекстът

Политиката не е нова. Подобен механизъм беше въведен още през 2021-2022 г. по време на предишната енергийна криза, предизвикана от пандемията и войната в Украйна. Тогава правителството на Виктор Орбан наложи таван от 480 форинта за литър, което доведе до „горивен туризъм“ – словаци, австрийци и други съседи масово пълнеха резервоарите си в граничните райони като Естергом. Новите ограничения от март 2026 г. сложиха край на това явление. Днес бензиностанциите в Естергом обслужват предимно унгарски автомобили.

⛽Welcome to EU 🇪🇺 country Hungary! 🇭🇺



For cars with a foreign number plate, it is no longer allowed to fill up with petrol or diesel at the official fixed price of 480 forints (1.22 euros).

Foreigners now have to pay the market price for the fuel.

Currently about 60 percent pic.twitter.com/73oCLSlypP — RONCHECK 🚀 🦩 (@RONCHECK1) June 15, 2022

Мярката беше активирана на фона на нов скок в цените на суровия петрол, свързан с геополитическо напрежение в Близкия изток (войната в Иран) и проблеми с доставките по украинския тръбопровод „Дружба“. Премиерът Орбан обяви решението в видеообръщение, подчертавайки, че целта е да се защитят унгарските семейства, фермери и бизнеси от „непоносими“ цени. Правителството освободи и стратегически резерви, за да гарантира снабдяването.

Според данни на Унгарската централна статистическа служба (KSH) за март 2026 г., средната цена на бензина в Унгария е била около 592 форинта, а на дизела – 617 форинта – значително под регионалните средни стойности. За сравнение, в съседните страни цените са били с 5-8% по-високи. Без тавана пазарните цени биха могли да надхвърлят 700-900 форинта, както предупреждаваше Орбан при предишния период.

Реакции: Подкрепа у дома, критики отвън

Мярката се радва на широка подкрепа сред унгарците. На бензиностанция в Естергом местен мотоциклетист Миклош Дибачи коментира пред медии: „Мисля, че е право на всяка държава да решава каква цена на горивото да определи. Когато в ЕС има централно решение, че заплатите и пенсиите трябва да бъдат еднакви във всички страни, тогава можем да кажем, че всичко трябва да струва еднакво.“

От друга страна, чуждестранните шофьори изразяват недоволство. Френски турист Маел душ Сантос споделя: „Това не е добре за отношенията между държавите, за Франция, Германия, Италия, Словения и Унгария. Това не е добър [начин на] мислене.“

Европейската комисия реагира остро. Още през април 2026 г. Брюксел изпрати предупреждение до Будапеща, че диференцираното ценообразуване нарушава принципите за свободно движение на стоки и услуги в ЕС и може да доведе до съдебно производство. Председателят по въпросите на промишлеността Тиери Бретон (в предишни изявления) настоя Унгария да прекрати „дискриминационното“ третиране или да се изправи пред съда. Унгарското правителство отхвърля обвиненията, квалифицирайки мярката като „извънредна ситуация“.

Икономически и социален ефект

Ценовите ограничения са част от по-широк пакет мерки за борба с инфлацията, включващ регулиране на цени на основни храни и енергийни сметки. Според правителствени оценки, подобни интервенции са намалили общата инфлация с 5-6 процентни пункта в миналото. Въпреки това икономисти предупреждават за потенциални дефицити на пазара и натоварване на бюджета, особено ако глобалните цени на петрола останат високи.

За унгарските домакинства ползата е осезаема. При среден месечен пробег от 1000-1500 км спестяванията от по-ниските цени могат да достигнат десетки хиляди форинта годишно. За чужденците и транзитния трафик обаче Унгария се превръща в по-скъпа дестинация, което намалява привлекателността за „горивен туризъм“, но може да засегне икономиката на граничните региони.

Перспективи

Към май 2026 г. мярката остава в сила, въпреки политическите промени след парламентарните избори. Новият кабинет под ръководството на Петер Мадяр засега запазва „защитените“ цени, но бъдещето им зависи от развитието на глобалните енергийни пазари и преговорите с Брюксел. Орбан многократно заяви, че ограниченията могат да бъдат удължени, ако войната и геополитическите рискове се задълбочат.

Ситуацията в Унгария отразява по-широкия европейски дебат: как да се балансира между защита на местните потребители и спазване на единния пазар. Докато Брюксел настоява за еднакви правила, Будапеща защитава суверенитета си да подпомага гражданите си в кризисни времена. За шофьорите отговорът е ясен на помпата: унгарски номер – по-евтино; чужд – пълна цена.