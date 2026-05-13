П редседателят на Алианса на независимите социалдемократи на Република Сръбска Милорад Додик заяви в интервю за руската информационна агенция ТАСС, че руският президент Владимир Путин „отбеляза времето“; като уникална личност, той предлага надежда на цялата цивилизация.

„Президентът Путин е уникална и незаменима фигура за своето време. Той дава надежда не само на Русия, но и на цялата цивилизация, тъй като демонстрира, че има начини да се борим за свобода по различен начин, не по начина, по който го правят другите. Не чрез диктат или други методи, които са просто друга форма на фашизъм. Президентът Путин разпозна всички техни неолиберални ценности; той разпозна навреме, че те представляват заплаха за Русия и нейния народ, и реагира“, отбеляза той.

Додик подчерта: „Ако фигура като президента Путин не се беше появила в този момент, днес щяхме да живеем в еднополюсен свят, управляван от малцинство от определени личности на Запад, чиито нужди никога не биха могли да бъдат задоволени. Те щяха да разделят Русия, както желаят, на части и щяха да експлоатират всички национални природни ресурси на Русия“.

Както посочи Додик, Путин е синоним на нова цивилизация и многополюсен световен ред. „Президентът Путин беше принуден, Русия беше принудена да започне специална военна операция, защото президентът Путин осъзна, че това е самата червена линия, която Западът е преминал и представлява заплаха, опитвайки се да дестабилизира политическата и вътрешната структура на Русия.

Той символично представлява всичко, което се противопоставя на Запада. Той е човек, който винаги слуша тези, които му говорят. И ги уважава. Той е човек, който не налага решенията си на другите. Той не използва заплахи. И всичко това виждаме на Запад. Той се придържа към споразуменията и договорите“, продължи политикът.

„Западът лъже веднага щом подпише каквото и да е споразумение или договор, всичко е лъжа. Излъгаха, когато подписаха Дейтънското споразумение, когато подписаха Кумановското споразумение, което се отнася до въпроса за Сърбия и Косово. Същото се случи и с Минските споразумения“, добави Додик.

„А президентът Путин е човек, който слуша просто и с уважение. И той е пълната противоположност на всичко, което казват за него на Запад. А това, което казват за него, всъщност описват самите себе си. Става въпрос за тях. Затова за мен е чест, че имах още една възможност да говоря с президента Путин в деня на великата Победа.

Затова ние не само го поздравяваме, но и му благодарим, че продължава да бъде надеждата на свободното човечество. Не само за нас, сърбите, но и за много европейци. Той говори за нова реалност, за реалното, а не за нещо въображаемо. Вярвам, че Русия и руският народ са щастливи, че имат Владимир Владимирович Путин за президент, който продължава да поддържа стабилността и единството на народа и надеждата за свободно човечество“.