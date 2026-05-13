Свят

„Надежда за цялото човечество“: Додик с признание за Владимир Путин

Председателят на Алианса на независимите социалдемократи на Република Сръбска Милорад Додик заяви в интервю, че руският президент Владимир Путин „отбеляза времето“; като уникална личност, той предлага надежда на цялата цивилизация

13 май 2026, 11:28
„Надежда за цялото човечество“: Додик с признание за Владимир Путин
Милорад Додик   
Източник: GettyImages

П редседателят на Алианса на независимите социалдемократи на Република Сръбска Милорад Додик заяви в интервю за руската информационна агенция ТАСС, че руският президент Владимир Путин „отбеляза времето“; като уникална личност, той предлага надежда на цялата цивилизация.

„Президентът Путин е уникална и незаменима фигура за своето време. Той дава надежда не само на Русия, но и на цялата цивилизация, тъй като демонстрира, че има начини да се борим за свобода по различен начин, не по начина, по който го правят другите. Не чрез диктат или други методи, които са просто друга форма на фашизъм. Президентът Путин разпозна всички техни неолиберални ценности; той разпозна навреме, че те представляват заплаха за Русия и нейния народ, и реагира“, отбеляза той.

Додик подчерта: „Ако фигура като президента Путин не се беше появила в този момент, днес щяхме да живеем в еднополюсен свят, управляван от малцинство от определени личности на Запад, чиито нужди никога не биха могли да бъдат задоволени. Те щяха да разделят Русия, както желаят, на части и щяха да експлоатират всички национални природни ресурси на Русия“.

Както посочи Додик, Путин е синоним на нова цивилизация и многополюсен световен ред. „Президентът Путин беше принуден, Русия беше принудена да започне специална военна операция, защото президентът Путин осъзна, че това е самата червена линия, която Западът е преминал и представлява заплаха, опитвайки се да дестабилизира политическата и вътрешната структура на Русия.

Той символично представлява всичко, което се противопоставя на Запада. Той е човек, който винаги слуша тези, които му говорят. И ги уважава. Той е човек, който не налага решенията си на другите. Той не използва заплахи. И всичко това виждаме на Запад. Той се придържа към споразуменията и договорите“, продължи политикът.

„Западът лъже веднага щом подпише каквото и да е споразумение или договор, всичко е лъжа. Излъгаха, когато подписаха Дейтънското споразумение, когато подписаха Кумановското споразумение, което се отнася до въпроса за Сърбия и Косово. Същото се случи и с Минските споразумения“, добави Додик.

„А президентът Путин е човек, който слуша просто и с уважение. И той е пълната противоположност на всичко, което казват за него на Запад. А това, което казват за него, всъщност описват самите себе си. Става въпрос за тях. Затова за мен е чест, че имах още една възможност да говоря с президента Путин в деня на великата Победа.

Затова ние не само го поздравяваме, но и му благодарим, че продължава да бъде надеждата на свободното човечество. Не само за нас, сърбите, но и за много европейци. Той говори за нова реалност, за реалното, а не за нещо въображаемо. Вярвам, че Русия и руският народ са щастливи, че имат Владимир Владимирович Путин за президент, който продължава да поддържа стабилността и единството на народа и надеждата за свободно човечество“.

По темата

Източник: ТАСС    
Владимир Путин Милорад Додик Русия Многополюсен свят Западът Специална военна операция Надежда за цивилизацията Свобода Неолиберални ценности Стабилност
Последвайте ни
Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

Стегнатата фигура на Деми Мур в Кан отново предизвика възхищение и тревога

„Надежда за цялото човечество“: Додик с признание за Владимир Путин

„Надежда за цялото човечество“: Додик с признание за Владимир Путин

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Японска и Американска Акита: прилики и разлики

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>След експлозията: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица&nbsp;</p>

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Свят Преди 7 минути

Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения, посочват от полицията

Кражба на свещена реликва: Изчезна черепът на светица с "неизчислима" стойност

Кражба на свещена реликва: Изчезна черепът на светица с "неизчислима" стойност

Свят Преди 18 минути

Полицията издирва извършителя на кражбата на реликвата

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

България Преди 43 минути

Инцидентът е станал на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Свят Преди 44 минути

Властите разкриха ужасяваща хигиена в клиника, работила 25 години, но за съжаление липсват архиви за връзка с хората

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

България Преди 50 минути

Според прокуратурата на 6 май, около 23:30 часа, той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Любопитно Преди 52 минути

Vivacom Run Fest ще премине през Плевен – 9 май, Варна – 16 май, Пловдив – 30 май, Бургас – 6 юни, и ще завърши в София на 14 юни

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

България Преди 58 минути

Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи

<p>Хора от цял свят се събират в Трявна</p>

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

България Преди 59 минути

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Свят Преди 1 час

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

Изпочупени прозорци и покриви, паднали клони: Описват щетите в Трявна след градушката

България Преди 1 час

Жертви и пострадали от стихията няма

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

Предлагат драстично вдигане на прага за ДДС, за да се спаси малкият бизнес от инфлацията

България Преди 1 час

От „Възраждане“ внесоха законопроект в НС, с който искат да облекчат малкия бизнес и да намалят разходите за счетоводство

<p>Берлин губи, Варшава печели? Битката за войските на САЩ започна</p>

След изтеглянето на Тръмп от Германия - фронтовите държави в НАТО се надпреварват за американски войски

Свят Преди 1 час

Съюзници от НАТО вече водят разговори за прием на допълнителни американски сили

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Свят Преди 1 час

Само часове преди изключително важната си визита в Китай за разговори със Си Дзинпин, американският президент публикува повече от 50 пъти в рамките на тричасов маратон от понеделник вечерта до ранните часове на вторник

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Свят Преди 1 час

Трима пътници на круизния кораб "Хондиус" са починали

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

Необитаеми жилища: България е с 1.7 млн. празни домове, всяко трето домакинство е едночленно

България Преди 2 часа

През миналата година България се е сдобила с 37 600 нови жилища, разположени в 6 хиляди нови сгради

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Google обедини Android и Chrome OS в нов лаптоп

Технологии Преди 2 часа

Googlebook поставя началото на нова категория устройства, която има за цел да акцентира изкуствения интелект Gemini, както и да последва примера на Apple за постепенно сливане на различните операционни системи в една платформа

Всичко от днес

От мрежата

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Жената на Захари Бахаров - до Япония и обратно

Edna.bg

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Edna.bg

Бомба от Острова: Манчестър Юнайтед иска Феде Валверде

Gong.bg

Заплатата на Лионел Меси достигна нови върхове

Gong.bg

Свалиха охраната на Делян Пеевски

Nova.bg

Кметът на София освободи ръководството на „Гробищни паркове“

Nova.bg