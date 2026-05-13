България

Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

Случаят се появява около година след като хантавирусът попадна в новините след смъртта на Бетси Аракава, съпруга на актьора Джийн Хекман

13 май 2026, 12:24
Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд
Източник: iStock/GettyImages

Х антавирусът е рядък и не може да предизвика глобална пандемия, заяви д-р Хорхе Салинас, медицински директор по превенция на инфекциите в Stanford Health Care.

Ето какво още смята, че е важно да се знае.

Заглавията тази седмица накараха хора по целия свят да се питат дали сме на прага на следващата глобална пандемия. На трансатлантически круизен кораб беше установен клъстер от случаи на хантавирус - инфекция, която обикновено се разпространява само чрез диви гризачи. 

Случаят се появява около година след като хантавирусът попадна в новините след смъртта на Бетси Аракава, съпруга на актьора Джийн Хекман. По всяка вероятност тя е била изложена на вируса при контакт с диви мишки или плъхове в имота им в Санта Фе, Ню Мексико.

Двата случая подчертават, че макар хантавирусът да остава рядък, той не е ограничен до отдалечени джунгли.

Колко опасен е хантавирусът?

  • Трябва ли хората да се притесняват?
  • Трябва ли да отменят летните си пътувания?

"Не, не бих се тревожил", каза д-р Хорхе Салинас, медицински директор по превенция на инфекциите в Stanford Health Care. "Ако пътувате със самолет или круизен кораб това лято, рискът да се заразите с хантавирус е почти нулев."

Салинас е доцент по инфекциозни болести и преди да се присъедини към Stanford Medicine е работил в Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), където е участвал в реакцията при нововъзникващи инфекции.

Източник: БТА/AP

Ето какво обяснява той за хантавируса:

  • Хантавирусът основно заразява диви гризачи

Хантавирусът е зоонозна инфекция, което означава, че произхожда от животни, но може да причинява заболяване при хора. Той е откриван при над 100 вида бозайници, включително лисици и прилепи, но основните преносители са дивите гризачи, при които инфекцията може да протича без симптоми. В скорошно изследване около 3% от еленови и белоноги мишки в Съединените щати са дали положителен резултат за хантавирус, с огнища във Вирджиния, Колорадо и Тексас.

Хората обикновено се заразяват чрез вдишване на микроскопични частици от урина, изпражнения или слюнка на тези гризачи, например при почистване на отдалечена хижа, заразена с диви мишки. За последните 30 години CDC е регистрирал 890 случая на хантавирус при хора, като 94% са на запад от река Мисисипи и повечето са в Колорадо, Аризона или Ню Мексико.

Салинас подчертава, че дори в тези щати обикновените домашни мишки не са типичните носители.

"Този вирус се среща основно при диви гризачи", казва той. "Заразените животни могат да влязат в планинска хижа или отдалечено ранчо, но обикновено не ги виждаме в предградия или градска среда."

Експерт: Хантавирусът не е заплаха от мащаба на COVID-19

  • Този щам е необичаен с възможността за предаване между хора

Северноамериканските щамове на хантавируса, включително този, който вероятно е причинил смъртта на Бетси Аракава, не се предават от човек на човек. Заразяването става от гризачи, но не и между хора. Южноамериканският щам,  вирусът Андес, е различен, тъй като е единственият хантавирус, при който е документирано ограничено предаване между хора. През 2018 г. този щам се разпространява в малко село в Аржентина, като заразява 34 души и причинява 11 смъртни случая.

Въпреки това хантавирусът, включително щамът Андес, не се разпространява ефективно между хора.

"Има вируси като грип и COVID-19, които са изключително ефективни в предаването си между хората. Така са еволюирали", казва Салинас. "Хантавирусът не е такъв. Той може да се предаде на няколко души при близък контакт със симптоматичен заразен човек, но не очакваме да се разпространи далеч."

Данните показват, че предаването между хора изисква тесен контакт със заразен, който вече има симптоми. Анализ на огнището от 2018 г. показва, че то започва, когато един заразен човек, придобил вируса от гризач, присъства на рожден ден с около 100 души. В следващите месеци само трима симптоматични заразени, присъствали на други събирания, са довели до всички 34 случая.

Огнището е било овладяно чрез изолация и карантина. Над 80 здравни работници, които са имали незащитен контакт с пациенти, не са се заразили, което подчертава ниската ефективност на предаването между хора.

Източник: БТА/AP
  • Заболяването може да бъде смъртоносно и няма ваксина

Макар и рядък, хантавирусът не е безобиден. Смъртността при инфекция е значително по-висока от тази при грип или COVID-19, около 35% от случаите в САЩ през последните десетилетия завършват със смърт.

Първите симптоми на хантавирусен белодробен синдром,  включително температура, отпадналост и мускулни болки, се появяват между 4 и 42 дни след заразяване и могат да наподобяват грип. Състоянието обаче бързо може да прогресира до тежка пневмония и дихателна недостатъчност.

Изследователите все още не разбират напълно механизма на увреждане. Подобно на тежките случаи на COVID-19, смъртните изходи може да са резултат от прекомерна имунна реакция.

"Ясно е, че засяга белите дробове", казва Салинас. "Но не е ясно доколко вирусът директно уврежда клетките или колко от щетите се дължат на реакцията на имунната система."

Няма одобрена ваксина и няма доказано ефективно антивирусно лечение. Пациентите могат да получат кислородна терапия, механична вентилация или в най-тежките случаи екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO), която временно поема функциите на сърцето и белите дробове.

"Тъй като вирусът е толкова рядък, просто няма достатъчно изследвания върху него", казва той.

Рискът при пътуване е минимален, но в някои случаи се препоръчва маска N95

Круизни кораби и самолети по принцип не са среди, в които се очаква среща с хантавирус.

"Ако ме бяхте попитали миналия месец, нямаше да очаквам подобно нещо на круизен кораб", казва Салинас. "Но рискът да се заразите с тази рядка инфекция в самолет или кораб остава изключително нисък."

Огнището е изисквало много специфична и малко вероятна верига от събития: пътник е трябвало да се зарази от гризач в Аржентина, след което да се качи на кораб, където затворените пространства позволяват ограничено разпространение.

"Рискът да хванете нещо друго на круиз е много по-висок", добавя той.

По-висок риск съществува за хора, които посещават диви райони в западната част на САЩ, където вирусът циркулира сред гризачите. При престой в затворени места като стари хижи или заслони е важно да се внимава с прах от изпражнения на гризачи. При почистване се препоръчва проветряване и носене на маска N95.

Двете версии за заразата с хантавирус на круизния кораб: Отвратителна или ужасяваща

  • Хантавирусът е част от по-широк глобален модел

Списъкът на болести, които преминават от животни към хора, включително хантавирус, ебола, птичи грип и COVID-19, се увеличава всяка година. Около три четвърти от нововъзникващите инфекциозни заболявания са зоонозни, като се очаква този дял да нараства поради навлизането на човека в диви местообитания и климатичните промени.

"С развитието на света и движението на популациите вирусите ще продължат да прескачат от животни към хора", казва Салинас. "Това огнище ще приключи, но няма да е последното."

Според него случаят с полярния круизен кораб "Хондиус" е предупреждение, че не сме напълно подготвени за следващата епидемична заплаха.

"Трябва да инвестираме в наблюдение, изследвания и разбиране на тези вируси в животинските популации, преди да достигнат до хората", казва той.

Източник: med.stanford.edu    
Хантавирус Зоонозни инфекции Диви гризачи Предаване между хора Др Хорхе Салинас Риск от пандемия Висока смъртност Превенция на инфекции Пътуване и риск Белодробен синдром
Последвайте ни

По темата

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

„Направиха голяма грешка“: Проф. Кантарджиев за смъртоносния вирус на кораба „Хондиус“

Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

Защо НСО охраняваше Бойко Борисов и Делян Пеевски: Факти и закон

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Свалиха охраната от НСО на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Галактическа катастрофа: Учени засякоха лазер, по-древен от Земята

Галактическа катастрофа: Учени засякоха лазер, по-древен от Земята

Как да избегнете капаните на бързите кредити и скритите такси

Как да избегнете капаните на бързите кредити и скритите такси

pariteni.bg
Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Смъртоносната сянка на кратома: Веществото, свързано със смъртта на НБА звезда</p>

Какво е кратом и опасен ли е? Всичко за растителното вещество с опиоиден ефект

Свят Преди 2 минути

Учени и здравни агенции предупреждават за рискове, зависимост и липса на доказана ефективност

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Кралица Камила е смятала Кейт Мидълтън за „твърде обикновена“ за кралския двор

Любопитно Преди 16 минути

Нова биография на Кристофър Андерсен разкрива, че кралица Камила е била един от най-големите критици на Кейт Мидълтън в началото на връзката ѝ с принц Уилям, смятайки я за неподходяща заради липсата на аристократичен произход и „обикновения“ ѝ статус

<p>След експлозията: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица&nbsp;</p>

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

Свят Преди 46 минути

Със замърсените водни течения е създадена опасност за хора, животни и растения, посочват от полицията

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Цените на горивата в Унгария: Местните зареждат с 20% по-евтино, чужденците плащат пълната цена

Свят Преди 46 минути

От 10 март 2026 г. цената на бензина (95 октан) е ограничена на 595 форинта за литър, а на дизела – на 615 форинта за литър за превозни средства с унгарска регистрация. За чужденците обаче горивото се продава на свободни пазарни нива, които в момента са с около 20-30% по-високи

Кражба на свещена реликва: Изчезна черепът на светица с "неизчислима" стойност

Кражба на свещена реликва: Изчезна черепът на светица с "неизчислима" стойност

Свят Преди 57 минути

Полицията издирва извършителя на кражбата на реликвата

<p>Свалиха охраната от НСО на Пеевски</p>

Свалиха охраната от НСО на Делян Пеевски

България Преди 1 час

"Пропагандната дъвка отиде в кошчето", отсече лидерът на ДПС

Инцидент в Боровец: Работник падна от 3 метра при ремонт на лифт

Инцидент в Боровец: Работник падна от 3 метра при ремонт на лифт

България Преди 1 час

Пострадалият е транспортиран в болница

Милорад Додик

„Надежда за цялото човечество“: Додик с признание за Владимир Путин

Свят Преди 1 час

Председателят на Алианса на независимите социалдемократи на Република Сръбска Милорад Додик заяви в интервю, че руският президент Владимир Путин „отбеляза времето“; като уникална личност, той предлага надежда на цялата цивилизация

Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

Обвиниха и задържаха шофьора на автобуса, предизвикал смъртоносната катастрофа на „Хемус“

България Преди 1 час

Прокуратурата повдигна обвинение на 59-годишния водач за тежката катастрофа, отнела човешки живот

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

Автобус блъсна пешеходец в Пловдив, мъжът е с опасност за живота

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Призоваха хиляди пациенти на зъболекар спешно да се тестват за ХИВ и хепатит

Свят Преди 1 час

Властите разкриха ужасяваща хигиена в клиника, работила 25 години, но за съжаление липсват архиви за връзка с хората

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

След масовия бой в Габрово: Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж

България Преди 1 час

Според прокуратурата на 6 май, около 23:30 часа, той е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Любопитно Преди 1 час

Vivacom Run Fest ще премине през Плевен – 9 май, Варна – 16 май, Пловдив – 30 май, Бургас – 6 юни, и ще завърши в София на 14 юни

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

Разкриха мащабна схема за фалшиви медицински документи във Варна, има задържан

България Преди 1 час

Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшифицирани официални документи

<p>Хора от цял свят се събират в Трявна</p>

Трявна организира първия международен фестивал "Аз избрах България"

България Преди 1 час

Събитието ще събере участници от различни държави на 21 и 22 март 2026 г.

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Саудитска Арабия пресече „червената линия“ и атакува Иран

Свят Преди 1 час

Саудитските атаки, за които не е съобщавано по-рано, отбелязват първия случай, в който е известно кралството директно да е извършвало военни действия на иранска земя, и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу своя основен регионален съперник

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Жената на Захари Бахаров - до Япония и обратно

Edna.bg

Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома стартира през май

Edna.bg

Кметът на Стара Загора с важна информация след срещата с Георги Иванов за бъдещето на Берое

Gong.bg

Марек награди дете от школата, което даде "асистенция" за гол при важна победа

Gong.bg

Свалиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Nova.bg

Кметът на София освободи ръководството на „Гробищни паркове“

Nova.bg