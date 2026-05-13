Пет важни факта за хантавируса според експерт от Станфорд

Х антавирусът е рядък и не може да предизвика глобална пандемия, заяви д-р Хорхе Салинас, медицински директор по превенция на инфекциите в Stanford Health Care.

Ето какво още смята, че е важно да се знае.

Заглавията тази седмица накараха хора по целия свят да се питат дали сме на прага на следващата глобална пандемия. На трансатлантически круизен кораб беше установен клъстер от случаи на хантавирус - инфекция, която обикновено се разпространява само чрез диви гризачи.

Случаят се появява около година след като хантавирусът попадна в новините след смъртта на Бетси Аракава, съпруга на актьора Джийн Хекман. По всяка вероятност тя е била изложена на вируса при контакт с диви мишки или плъхове в имота им в Санта Фе, Ню Мексико.

Двата случая подчертават, че макар хантавирусът да остава рядък, той не е ограничен до отдалечени джунгли.

Колко опасен е хантавирусът?

Трябва ли хората да се притесняват?

Трябва ли да отменят летните си пътувания?

"Не, не бих се тревожил", каза д-р Хорхе Салинас, медицински директор по превенция на инфекциите в Stanford Health Care. "Ако пътувате със самолет или круизен кораб това лято, рискът да се заразите с хантавирус е почти нулев."

Салинас е доцент по инфекциозни болести и преди да се присъедини към Stanford Medicine е работил в Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), където е участвал в реакцията при нововъзникващи инфекции.

Ето какво обяснява той за хантавируса:

Хантавирусът основно заразява диви гризачи

Хантавирусът е зоонозна инфекция, което означава, че произхожда от животни, но може да причинява заболяване при хора. Той е откриван при над 100 вида бозайници, включително лисици и прилепи, но основните преносители са дивите гризачи, при които инфекцията може да протича без симптоми. В скорошно изследване около 3% от еленови и белоноги мишки в Съединените щати са дали положителен резултат за хантавирус, с огнища във Вирджиния, Колорадо и Тексас.

Хората обикновено се заразяват чрез вдишване на микроскопични частици от урина, изпражнения или слюнка на тези гризачи, например при почистване на отдалечена хижа, заразена с диви мишки. За последните 30 години CDC е регистрирал 890 случая на хантавирус при хора, като 94% са на запад от река Мисисипи и повечето са в Колорадо, Аризона или Ню Мексико.

Салинас подчертава, че дори в тези щати обикновените домашни мишки не са типичните носители.

"Този вирус се среща основно при диви гризачи", казва той. "Заразените животни могат да влязат в планинска хижа или отдалечено ранчо, но обикновено не ги виждаме в предградия или градска среда."

Експерт: Хантавирусът не е заплаха от мащаба на COVID-19

Този щам е необичаен с възможността за предаване между хора

Северноамериканските щамове на хантавируса, включително този, който вероятно е причинил смъртта на Бетси Аракава, не се предават от човек на човек. Заразяването става от гризачи, но не и между хора. Южноамериканският щам, вирусът Андес, е различен, тъй като е единственият хантавирус, при който е документирано ограничено предаване между хора. През 2018 г. този щам се разпространява в малко село в Аржентина, като заразява 34 души и причинява 11 смъртни случая.

Въпреки това хантавирусът, включително щамът Андес, не се разпространява ефективно между хора.

"Има вируси като грип и COVID-19, които са изключително ефективни в предаването си между хората. Така са еволюирали", казва Салинас. "Хантавирусът не е такъв. Той може да се предаде на няколко души при близък контакт със симптоматичен заразен човек, но не очакваме да се разпространи далеч."

Данните показват, че предаването между хора изисква тесен контакт със заразен, който вече има симптоми. Анализ на огнището от 2018 г. показва, че то започва, когато един заразен човек, придобил вируса от гризач, присъства на рожден ден с около 100 души. В следващите месеци само трима симптоматични заразени, присъствали на други събирания, са довели до всички 34 случая.

Огнището е било овладяно чрез изолация и карантина. Над 80 здравни работници, които са имали незащитен контакт с пациенти, не са се заразили, което подчертава ниската ефективност на предаването между хора.

Заболяването може да бъде смъртоносно и няма ваксина

Макар и рядък, хантавирусът не е безобиден. Смъртността при инфекция е значително по-висока от тази при грип или COVID-19, около 35% от случаите в САЩ през последните десетилетия завършват със смърт.

Първите симптоми на хантавирусен белодробен синдром, включително температура, отпадналост и мускулни болки, се появяват между 4 и 42 дни след заразяване и могат да наподобяват грип. Състоянието обаче бързо може да прогресира до тежка пневмония и дихателна недостатъчност.

Изследователите все още не разбират напълно механизма на увреждане. Подобно на тежките случаи на COVID-19, смъртните изходи може да са резултат от прекомерна имунна реакция.

"Ясно е, че засяга белите дробове", казва Салинас. "Но не е ясно доколко вирусът директно уврежда клетките или колко от щетите се дължат на реакцията на имунната система."

Няма одобрена ваксина и няма доказано ефективно антивирусно лечение. Пациентите могат да получат кислородна терапия, механична вентилация или в най-тежките случаи екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO), която временно поема функциите на сърцето и белите дробове.

"Тъй като вирусът е толкова рядък, просто няма достатъчно изследвания върху него", казва той.

Рискът при пътуване е минимален, но в някои случаи се препоръчва маска N95

Круизни кораби и самолети по принцип не са среди, в които се очаква среща с хантавирус.

"Ако ме бяхте попитали миналия месец, нямаше да очаквам подобно нещо на круизен кораб", казва Салинас. "Но рискът да се заразите с тази рядка инфекция в самолет или кораб остава изключително нисък."

Огнището е изисквало много специфична и малко вероятна верига от събития: пътник е трябвало да се зарази от гризач в Аржентина, след което да се качи на кораб, където затворените пространства позволяват ограничено разпространение.

"Рискът да хванете нещо друго на круиз е много по-висок", добавя той.

По-висок риск съществува за хора, които посещават диви райони в западната част на САЩ, където вирусът циркулира сред гризачите. При престой в затворени места като стари хижи или заслони е важно да се внимава с прах от изпражнения на гризачи. При почистване се препоръчва проветряване и носене на маска N95.

Хантавирусът е част от по-широк глобален модел

Списъкът на болести, които преминават от животни към хора, включително хантавирус, ебола, птичи грип и COVID-19, се увеличава всяка година. Около три четвърти от нововъзникващите инфекциозни заболявания са зоонозни, като се очаква този дял да нараства поради навлизането на човека в диви местообитания и климатичните промени.

"С развитието на света и движението на популациите вирусите ще продължат да прескачат от животни към хора", казва Салинас. "Това огнище ще приключи, но няма да е последното."

Според него случаят с полярния круизен кораб "Хондиус" е предупреждение, че не сме напълно подготвени за следващата епидемична заплаха.

"Трябва да инвестираме в наблюдение, изследвания и разбиране на тези вируси в животинските популации, преди да достигнат до хората", казва той.