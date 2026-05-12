Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

12 май 2026, 14:56
Източник: Георги Димитров/Vesti

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се събира на заседание на 13 май, сряда. В дневния ред са включени както кадрови назначения и атестации, така и две предложения за образуване на дисциплинарни производства, внесени от бившия вече служебен министър на правосъдието.

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов, което предвижда образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Емилия Русинова – изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура. Вносител на точката е Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“.

Втората дисциплинарна процедура е също по предложение на бившия вече министър и касае образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор на Република България. И този казус е внесен за разглеждане от същата комисия към Прокурорската колегия. Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.  

Освен дисциплинарните въпроси, заседанието на Прокурорска колегия включва и избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Хасково между двама кандидати, както и определяне на дата за събеседване в процедурата за Районна прокуратура – Стара Загора.

Ще бъдат разгледани решения за оптимизиране на щатната численост в прокуратурата, назначения и повишения на магистрати както и редица решения за периодични, предварителни и извънредни атестации.

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

На церемонията присъстваха министърът на културата Евтим Милошев и заместник-министърът Пламен Славов

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

При постъпилия сигнал изпратените на място дежурни екипи са установени шахти с отместени капаци

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Всички деца са били изведени навън своевременно

"Путин е толкова прекрасен и състрадателен човек"

