Денков с първи коментар за свалената охрана на Пеевски

"Това е нещо, което трябваше да се случи преди много, много месеци", заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП) Николай Денков, след като стана ясно, че охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски е свалена.

Свалиха охраната от НСО на Пеевски

„Дали мислите, че от вчера за днес се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски може да му се махне охраната", попита Денков.

Той припомни, че охраната на НСО излиза скъпо на данъкоплатците и е било крайно време да отпадне.

