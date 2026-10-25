Прокурорите правят втори опит да изберат свои представители във ВСС

Радостин Василев: Гласувах за истината и за дълго чаканата промяна

Асен Василев: Гласувах за силна България, чийто глас се чува в Европа

„Уморихме се, но гласът е отговорност“: Какъв ще бъде изборът на Росен Плевнелиев и Деси Банова-Плевнелиева

Илияна Йотова: Гласувах за България, трябва да спрем с разделението и омразата

Три сатирични страници отново бяха свалени от Facebook

Радев: Президентът трябва има знания, опит, ясни позиции и принципи, които е готов да отстоява

ЦИК: 5,8% е избирателната активност към 12:00 ч.

П рокурорите правят втори опит да изберат четиримата си представители в Прокурорската колегия на следващия Висш съдебен съвет (ВСС).

Прокурорите избират своите четирима членове на ВСС

При първото гласуване в събота, въпреки високата избирателна активност от близо 87%, нито един от 25-имата кандидати не успя да събере подкрепата на повече от половината гласували магистрати.

Изборът на членове на ВСС от прокурорската квота отива на балотаж

Днешният избор ще бъде редовен, ако гласуват поне 33% от общо 1567 прокурори с право на глас.

Ако и при втория опит не бъде постигнат необходимият праг, утре ще се проведе трето гласуване.