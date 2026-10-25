Прокурорите правят втори опит да изберат свои представители във ВСС

П рокурорите правят втори опит да изберат четиримата си представители в Прокурорската колегия на следващия Висш съдебен съвет (ВСС).
Прокурорите избират своите четирима членове на ВСС
При първото гласуване в събота, въпреки високата избирателна активност от близо 87%, нито един от 25-имата кандидати не успя да събере подкрепата на повече от половината гласували магистрати.
Изборът на членове на ВСС от прокурорската квота отива на балотаж
Днешният избор ще бъде редовен, ако гласуват поне 33% от общо 1567 прокурори с право на глас.
Ако и при втория опит не бъде постигнат необходимият праг, утре ще се проведе трето гласуване.