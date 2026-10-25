"Заемам ти го": Бащата на Ламин Ямал спретна забавна шега с новата си снаха

С емейният кръг около звездата на Барселона Ламин Ямал отново е във фокуса на вниманието, след като баща му Мунир Насрауи изненада последователите си с поредица от забавни и мили кадри в Instagram.

В една от публикациите си Мунир позира редом до Инес Гарсия - приятелката на футболиста - с чието присъствие официално показва, че тя вече е напълно приета в семейството. Към снимката гордият баща добавя и доста хумористичен текст: „Заемам ти сина ми“.

Кучета, грижи и семеен уют

Наред с кадъра със снаха си, Мунир сподели и топла снимка заедно със самия Ламин Ямал и техните нови домашни любимци - два малки златни ретривъра, към които бащата бързо се е привързал, шегувайки се, че е станал „дядо“ на тези „четириноги внуци“.

La curiosa foto del padre de Lamine Yamal con Inés García de la que todo el mundo habla: "Te presto a mi hijo" https://t.co/g387tXZJ0x — Revista ¡HOLA! (@hola) October 25, 2026

В профила му се появи дори видео, на което той изключително грижливо и търпеливо сресва козината на палетата, които макар и само на няколко месеца, вече впечатляват с размерите си. В друга публикация пък Мунир е написал: „Баща и син има само 1“, на което младият футболист отвърна с емотикони на сърца, показвайки силната си връзка с него.

Защо бащата пропусна Мондиал 2026?

Тези домашни и спокойни кадри идват след период, в който баща и син рядко се появяваха заедно публично. Както стана ясно, Мунир не пътува до САЩ за световното първенство през 2026 г., за разлика от майката на Ламин - Шейла Ебана, малкия му брат Кейн и самата Инес Гарсия, които бяха до него на трибуните.

В телевизионно интервю Мунир разкри откровено, че причината е здравословна - той страда от епилепсия и огромното напрежение и дългият път могат да провокират криза, заради което е предпочел да стиска палци на сина си от комфорта на дома си в Испания.

Междувременно Ламин Ямал и Инес Гарсия продължават да бъдат една от най-коментираните двойки, след като официално обвързаха отношенията си през май 2026 г. С благословията на татко Мунир и новите членове на фамилията, изглежда, че младата звезда се радва на пълна хармония както на терена, така и извън него.