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Стиви Уондър заведе дело срещу бившата си годеница

Легендарният музикант Стиви Уондър заведе дело срещу Кармен Еферсън, след като тя отказала инспекция за застраховката на имота в Лос Анджелис. Музикалната икона опитва да я изгони от къщата, в която я е пуснал да живее безплатно преди 38 години

Стела Христова Стела Христова

25 октомври 2026, 13:23
Стиви Уондър заведе дело срещу бившата си годеница
Източник: Getty Images

М узикалната легенда Стиви Уондър предприе съдебни действия срещу жена, с която според информациите е бил сгоден в миналото. Той се опитва да я изсели от имота си в Лос Анджелис, след като ѝ е разрешил да живее там безплатно в продължение на изумителните 38 години, пише HELLO!

76-годишният легендарен изпълнител подаде иск във Върховния съд на Лос Анджелис в четвъртък, 22 октомври, срещу Кармен Еферсън, за която се твърди, че обитава дома от юли 1988 г.

Според съдебните документи, получени от списание People, преди близо четири десетилетия двамата са сключили устна уговорка, която е позволила на Кармен да ползва имота, без да плаща наем.

Невероятното споразумение обаче се разпаднало след спор относно застрахователна инспекция по-рано тази година.

Проблемите започнали през юли, когато законните представители на Стиви се свързали с Кармен, за да организират оглед на имота, необходим за поддържане на застрахователното му покритие.

В имейл от 23 юли адвокатите на носителя на 25 награди „Грами“ информирали Кармен, че на 30 юли в къщата трябва да влезе инспектор.

Кармен обаче отказала с мотив, че се чувства тормозена от това искане, и заявила, че няма да даде съгласие никой да влиза в жилището.

„Чувствам се тормозена“, пише тя в имейл, включен в съдебните материали, цитиран от Los Angeles Times.

Впоследствие тя предупредила юридическия екип на Стиви, че ще се обади в полицията, ако някой се опита да влезе в имота без нейно разрешение.

След този размяна на съобщения адвокатите на певеца изпратили на Кармен 30-дневно предизвестие да освободи дома до 27 август.

Според съдебните документи обаче тя не го напуснала, което довело до последващите съдебни действия.

На 6 октомври представителите на Стиви ѝ изпратили ново предизвестие, с което ѝ дали тридневен срок да напусне имота.

Юридическият екип на изпълнителя твърди също, че нейният отказ да допусне инспекция е довел до анулиране на застрахователната полица на къщата, което го излага на потенциални финансови загуби.

Сега Стиви иска прекратяване на дългогодишното им устно споразумение, възстановяване на съдебните разноски и законно обезщетение в размер до 600 долара.

Стиви, чието истинско име е Стивланд Морис, е женен за третата си съпруга Томика Робин Брейси от 2017 г.

Двамата сключиха брак на пищна церемония в Лос Анджелис, на която според информациите са присъствали негови известни приятели, сред които Джон Леджънд и Фарел Уилямс.

Легендата на „Motown“, който е баща на девет деца, се радва на забележителна кариера, продължаваща повече от шест десетилетия, с вечни хитове като "Superstition", "Sir Duke" и "I Just Called to Say I Love You".

Въпреки продължаващата съдебна битка, нито Стиви, нито Кармен са коментирали публично спора, а твърденията, изложени в иска, тепърва предстои да бъдат разгледани от съда.

Редактор: Стела Христова
Стиви Уондър Съдебен иск Изселване Имотен спор Лос Анджелис Кармен Еферсън Безплатен наем
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