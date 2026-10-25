Стиви Уондър заведе дело срещу бившата си годеница

М узикалната легенда Стиви Уондър предприе съдебни действия срещу жена, с която според информациите е бил сгоден в миналото. Той се опитва да я изсели от имота си в Лос Анджелис, след като ѝ е разрешил да живее там безплатно в продължение на изумителните 38 години, пише HELLO!

Stevie Wonder, 76, takes legal action against reported former fiancée https://t.co/jQ3LyzidpC — HELLO! (@hellomag) October 25, 2026

76-годишният легендарен изпълнител подаде иск във Върховния съд на Лос Анджелис в четвъртък, 22 октомври, срещу Кармен Еферсън, за която се твърди, че обитава дома от юли 1988 г.

Според съдебните документи, получени от списание People, преди близо четири десетилетия двамата са сключили устна уговорка, която е позволила на Кармен да ползва имота, без да плаща наем.

Stevie Wonder sues to evict ex living in his LA home rent-free for nearly 40 years https://t.co/fr3xqBGJIN https://t.co/4xwwadlAex — New York Post (@nypost) October 24, 2026

Невероятното споразумение обаче се разпаднало след спор относно застрахователна инспекция по-рано тази година.

Проблемите започнали през юли, когато законните представители на Стиви се свързали с Кармен, за да организират оглед на имота, необходим за поддържане на застрахователното му покритие.

В имейл от 23 юли адвокатите на носителя на 25 награди „Грами“ информирали Кармен, че на 30 юли в къщата трябва да влезе инспектор.

Кармен обаче отказала с мотив, че се чувства тормозена от това искане, и заявила, че няма да даде съгласие никой да влиза в жилището.

„Чувствам се тормозена“, пише тя в имейл, включен в съдебните материали, цитиран от Los Angeles Times.

Впоследствие тя предупредила юридическия екип на Стиви, че ще се обади в полицията, ако някой се опита да влезе в имота без нейно разрешение.

След този размяна на съобщения адвокатите на певеца изпратили на Кармен 30-дневно предизвестие да освободи дома до 27 август.

Според съдебните документи обаче тя не го напуснала, което довело до последващите съдебни действия.

На 6 октомври представителите на Стиви ѝ изпратили ново предизвестие, с което ѝ дали тридневен срок да напусне имота.

Юридическият екип на изпълнителя твърди също, че нейният отказ да допусне инспекция е довел до анулиране на застрахователната полица на къщата, което го излага на потенциални финансови загуби.

Stevie Wonder trying to evict ex-girlfriend from LA home he says she's lived in rent-free since 1988 https://t.co/hs6wssg8cM — Daily Mail (@DailyMail) October 23, 2026

Сега Стиви иска прекратяване на дългогодишното им устно споразумение, възстановяване на съдебните разноски и законно обезщетение в размер до 600 долара.

Стиви, чието истинско име е Стивланд Морис, е женен за третата си съпруга Томика Робин Брейси от 2017 г.

Двамата сключиха брак на пищна церемония в Лос Анджелис, на която според информациите са присъствали негови известни приятели, сред които Джон Леджънд и Фарел Уилямс.

Легендата на „Motown“, който е баща на девет деца, се радва на забележителна кариера, продължаваща повече от шест десетилетия, с вечни хитове като "Superstition", "Sir Duke" и "I Just Called to Say I Love You".

Въпреки продължаващата съдебна битка, нито Стиви, нито Кармен са коментирали публично спора, а твърденията, изложени в иска, тепърва предстои да бъдат разгледани от съда.