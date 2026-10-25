България

Бойко Борисов от Кюстендил: Денят е дълъг, ще гласувам, когато преценя

Лидерът на ГЕРБ отговори лаконично на журналистически въпрос за упражняването на правото си на глас по време на посещение в Кюстендил

Стела Христова Стела Христова

25 октомври 2026, 12:42
Бойко Борисов от Кюстендил: Денят е дълъг, ще гласувам, когато преценя
Бойко Борисов   
Източник: Скрийншот:Фейсбук профил на Бойко Борисов

"Денят е дълъг, ще гласувам, когато преценя, когато си свършим работата". Това заяви в отговор на въпрос дали е упражнил правото си на глас лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Кюстендил, където се провежда Академия "Новите умове", пише DarikNews.bg

Нито един кмет не е натискан да гласува за определен кандидат на президентските избори, посочи Борисов. "Непоискана подкрепа за никой не даваме, защото или ще ни завлекат в неуспеха си или ще ни припишат загубата си - и в двата случая е еднакво лошо", каза още той.

В отговор на журналистически въпрос дали взима заплата като народен представител, след като има над три отсъствия от Народното събрание, Борисов отговори: "Взимам, разбира се, защото имам най-голямата опозиционна партия и тя се дължи на мен".

Той отново отправи критики към управляващите. "С всеки изминал ден правителството показва, че не може да се справи и то с основните неща - цени, сигурност, горива и всичко останало". 

"Ако някой не спи спокойно нощес, ще излезе и ще каже, че е сънувал Борисов и аз съм виновен", каза Борисов. 

Той коментира и инцидента със Соня Колтуклиева. "Г-жа Доцова вместо да слезе... паднала жена - лоша, хубава, няма значение... Аз съм спирал с колите, оказвали сме медицинска помощ, ние сме возили хора до болниците. Доцова не слезе от колата да помогне на паднал човек. Това момче от НСО не го знам кое е, може и то да има семейство, не го защитавам, но да го извлечеш с белезници за демонстрация, това се правеше в комунистическия режим". 

Борисов припомни случая с Вежди Рашидов, който беше отстранен от ГЕРБ, след като на изключен микрофон беше казал нещо неприемливо. "Главчев си позволи като председател на парламента да изключи микрофона на шефа на опозицията Корнелия Нинова и ние го отстранихме".

Той бе категоричен, че ГЕРБ не е в "сглобка" с ПП и ДБ. Заедно действаха, когато Радев беше с юмрука, но сега и ПП, и ДБ видяха за какво става въпрос

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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