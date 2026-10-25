Три сатирични страници отново бяха свалени от Facebook

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Т ри популярни сатирични страници във Facebook - „Копейкин“, „Пуйло“ и BG Elves, отново са недостъпни. Това се случва за втори пореден ден, след като първоначалните им профили бяха деактивирани в събота, 24 октомври, а създателите им направиха нови страници, които бързо събраха десетки хиляди последователи.

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Според публикации в медиите трите страници са изчезнали отново почти едновременно в неделя. Засега няма публично потвърждение от Meta, компанията собственик на Facebook, за конкретната причина за повторното им премахване.

ГДБОП отрича намеса

В събота дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП отрече да има отношение към първоначалното деактивиране на страниците. Позицията беше разпространена след запитвания от медии.

От службата посочиха като възможни причини масово докладване от потребители или решение на компанията, която притежава социалната мрежа. Няма публични доказателства, които да потвърждават, че зад премахването стоят български институции.

Случаят предизвика реакции в социалните мрежи, след като съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че има сериозни основания да подозира намеса на МВР или ДАНС. Той съобщи, че представители на политическата формация са се свързали с Facebook, за да проверят дали държавна институция е подавала сигнали срещу страниците.

Божидар Божанов също обяви намерение да бъде изпратено официално запитване до Meta, за да се изясни дали деактивирането е свързано със сигнали от институция или с координирано докладване от потребители.

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Страниците бързо възстановиха аудиторията си

След първото деактивиране администраторите създадоха нови страници. По данни на OFFNews те събраха десетки хиляди последователи само за кратко време. Повторното им изчезване обаче отново остави без достъп до съдържанието им потребителите, които ги следват.

От общността на BG Elves съобщиха, че първоначалното премахване е станало без предварителни предупреждения или предходни санкции от Meta.

Към момента не е известно дали повторното деактивиране е резултат от нарушение на правилата на Facebook, от масово докладване или от друго действие. Не е обявено и дали страниците ще бъдат възстановени.

Причините за двата случая остават неизяснени, а твърденията за намеса на държавни органи не са независимо потвърдени.