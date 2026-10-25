ЦИК: 5,8% е избирателната активност към 12:00 ч.

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И збирателната активност в страната към 12:00 ч. е 5,8%, като до този час са гласували общо 385 092 души. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на втория брифинг пред журналисти във връзка с днешните избори за президент и вицепрезидент.

Най-висока е активността в област Видин, където е 8,12%, а най-ниска е в област Кърджали - 2,56%.

ЦИК следи за проблеми с машините и нарушения, 12 устройства са преминали на хартия

13 сигнала за нарушения в ЦИК

Към момента в Централната избирателна комисия са постъпили 13 сигнала за нарушения, като четири от тях са свързани с процеса на гласуване, съобщи Балова.

Седем избиратели са отказали да гласуват с машина и са поискали да използват хартиена бюлетина. Това обаче не е разрешено в секциите с над 300 избиратели, в които се гласува машинно.

Други сигнали са свързани с избирателни списъци, в които не е имало съответствие с номера на избирателната секция. Постъпили са и три сигнала за нарушения, свързани с предизборна агитация и социологически проучвания. Останалите са за проблеми с машинното гласуване.

20 машини са спрели работа

Към 12:00 ч. общо 20 машини за гласуване в страната са преустановили работа заради различни технически проблеми. В съответните секции гласуването е продължило с хартиени бюлетини, посочи говорителят на ЦИК.

Четири от устройствата не са успели да стартират още в началото на изборния ден заради проблеми с принтера, четеца или мрежовото захранване.

Проблеми с машините са регистрирани в областите Бургас, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе и Силистра, както и в София-град. Най-много устройства са спрели работа в 23-ти многомандатен избирателен район в столицата - пет. В останалите посочени области е имало по една неизправна машина.

ЦИК няма данни разписките от машините да са прозрачни

На въпрос за сигнали, че разписките от машинното гласуване прозирали и така се нарушавала тайната на вота, Балова заяви, че ЦИК не разполага с такава информация.

„Имахме единствено информация във връзка с хартиените бюлетини чрез телефонно обаждане, като сме се свързали със съответните районни избирателни комисии (РИК)“, обясни тя.

По повод случай, при който машината не е отпечатала разписка, Балова уточни, че ако устройството не издаде разписка, гласът не се отчита и избирателят може да гласува повторно.

В такава ситуация трябва да бъде повикан техник. По думите ѝ центърът за техническа поддръжка работи и негови екипи са на терен.

Сменят членове на СИК заради алкохол и здравословни причини

Балова потвърди сигнал за сменен член на секционна избирателна комисия (СИК) в Царево заради притежание на алкохол и нетрезво състояние.

В секции в чужбина също се е наложила смяна на членове на СИК, като ЦИК работи в координация с Министерството на външните работи (МВнР).

„Няма масова смяна на членове, имаше на няколко места единици, като смяната на по-голямата част от тях е по здравословни причини“, посочи Балова.