България

Изборът на членове на ВСС от прокурорската квота отива на балотаж

Нито един от кандидатите не събра необходимия брой гласове. Повторното гласуване ще се проведе на 25 октомври

Василена Василева Василена Василева

25 октомври 2026, 07:16
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Н ито един кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите не получи необходимия брой гласове на проведените избори вчера. Това съобщиха от Избирателната комисия.

Прокурорите избират своите четирима членове на ВСС

Затова на 25 октомври ще се проведе балотаж, на който прокурорите в страната ще гласуват отново.

Решението за проведения избор подлежи на обжалване.

Магистратите трябваше да изберат свой представител измежду 25 кандидати. Право на глас имаха 1567 прокурори, от които 1363 упражниха правото си на вот.

Петима кандидати допуснати до избора за членове на ВСС от прокурорската квота

Гласуването се проведе с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции в страната, разположени в съответствие с броя и местоположението на окръжните съдилища.

Отварянето на избирателните кутии, преброяването на бюлетините, проверката на тяхната действителност и съставянето на протоколите с резултатите се извършваха при видеозаснемане и видеонаблюдение. Процесът се излъчваше в реално време на интернет страницата на ВСС.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Константин Костов    
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