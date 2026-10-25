Мощен трус от 7,0 по Рихтер удари дълбоко под океана край Япония

З еметресение с магнитуд 7,0 е избухнало дълбоко под Тихоокеанския океан близо до отдалечените японски острови Огасавара, на около 1000 км южно от Токио. Няма опасност от цунами, съобщи Японската метеорологична агенция.

Първоначално регистрираният магнитуд е отчетен около 11:10 ч. местно време (2:10 ч. по Гринуич) в неделя във водите западно от островната верига и на дълбочина от около 470 км, съобщава The Independent .

Трусът е бил с интензитет от 3-та степен по 7-степенната японска скала за сеизмична интензивност на островите Чичиджима и Хахаджима - двата населени острова от групата. Островите Огасавара, известни още като островите Бонин, се администрират от столичното правителство на Токио.

По-рано Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC) съобщи за земетресение с магнитуд 6,3 в района на островите Бонин.

Към момента няма данни за жертви или нанесени материални щети.

Въпреки голямото разстояние, трусът е бил усетен на обширна територия в Източна и Североизточна Япония, съобщава агенция Киодо. Причината е, че сеизмичните вълни се разпространяват през Тихоокеанската плоча - една от най-големите тектонични плочи на Земята.

Островите се намират в сеизмично активния регион Изу-Бонин-Мариана в западната част на Тихоокеанския басейн, където Тихоокеанската плоча подпъхва под Филипинската плоча.

Япония се намира на мястото, където се срещат четири тектонични плочи, и около 10 процента от световните земетресения с магнитуд 6 или по-висок стават във или около страната. Земетресението с магнитуд 9,0 и последвалото го цунами през март 2011 г. отнеха живота на 22 303 души (включително загиналите от свързани с бедствието причини). През юли земетресение в префектура Кумамото в югозападната част на страната отне живота на най-малко 30 души.

Дълбоките земетресения край островите Огасавара често могат да бъдат усетени на огромни разстояния.

Трус с магнитуд 7,9 на дълбочина 664 км през 2015 г. беше усетен в почти цяла Япония и блокира асансьорите в Токио, въпреки че тогава нямаше загинали. Правителството предупреждава, че съществува вероятност от 70 до 80 процента през следващите 30 години в падината Нанкай - зона на субдукция край южното крайбрежие - да възникне земетресение с магнитуд между 8 и 9.