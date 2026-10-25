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Бурята „Боело“ връхлетя Великобритания, вятърът надхвърли 128 км/ч

Властите обявиха оранжев код за опасно време в Шотландия и Северна Англия. Има предупреждения за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и затруднения във въздушния транспорт

Василена Василева Василена Василева

25 октомври 2026, 11:51
Бурята „Боело“ връхлетя Великобритания, вятърът надхвърли 128 км/ч
Източник: AP/БТА

В еликобритания обяви оранжев код за опасно време заради бурята „Боело“, която връхлетя северните райони на Англия, Шотландия и Северна Ирландия. На места поривите на вятъра надхвърлиха 128 км/ч, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Британската метеорологична служба обяви предупреждението вчера в 21:00 ч. местно време. „Боело“ е втората буря, засегнала страната в рамките на няколко дни, след като в петък бурята „Остен“ донесе силни ветрове в някои райони. Проливни дъждове паднаха на места в Югозападна Англия, Северен Уелс и Шотландия.

Стотици домакинства в Югозападна Англия останаха без електричество. От компанията „Нешънъл Грид“ съобщиха, че до 19:00 ч. вчера електрозахранването е било възстановено за 131 225 обекта.

  • Предупреждения за силен вятър и наводнения

Оранжевият код за силен вятър, който е втората степен на опасност според метеорологичната служба, е в сила за цяла Шотландия и Северна Англия до района на град Карлайл. Предупреждението е валидно до 21:00 ч. днес.

Метеоролозите предупреждават, че бурята „Боело“ създава опасност за живота заради летящи отломки и мощни вълни. Хората са посъветвани да останат на закрито, доколкото е възможно.

Агенцията по околна среда издаде 66 предупреждения за възможни наводнения в Англия. Шотландската агенция за опазване на околната среда съобщи, че към 5:00 ч. са били в сила 30 предупреждения за наводнения.

„Бурята „Боело“ ще се усети в цяла Великобритания този уикенд, като най-силните ветрове и най-големият потенциал за смущения ще бъдат на север. Хората трябва да се подготвят за възможни затруднения, особено при пътуванията и електрозахранването“, заяви главният синоптик на метеорологичната служба Джейсън Кели.

Той посъветва хората да обезопасят предметите, оставени навън, да планират предварително пътуванията си и да следят актуалните прогнози и предупреждения.

  • Отменени полети и събития

Бурята вече предизвика затруднения в различни части на региона. Няколко полета на летище Дъблин бяха отменени.

Заради лошото време няма да се проведе и светлинно шоу в Ливърпул, както и някои събития в Лондон. Затворени са и различни туристически обекти.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Атанаси Петров    
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