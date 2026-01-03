Свят

Български рибар загина в Гърция

Лодката се е преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция

3 януари 2026, 18:16
Български рибар загина в Гърция
Източник: iStock/Getty Images

Р ибар от България е загинал, след като лодката му се преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция, съобщават гръцките медии.

Както пише информационният портал iefimerida, на борда на лодката имало двама души. Според показанията на очевидци и двамата са от България. Според наличната информация лодката им се е преобърнала заради силния южен вятър, докато се приближавала към пристанището на селището Кердилия.

Българин е открит мъртъв в гръцката част на река Места

Вторият българин в лодката е бил спасен от група доброволци, които се включили в спасителната операция въпреки риска. В спасяването са участвали 3 рибарски лодки, както и служители на бреговата охрана.

Спасеният българин е бил изваден от водата с хипотермия.

На мястото е изпратен и хеликоптер заради непотвърдени сведения, че е възможно в лодката да е имало и трети човек.

Източник: Петър Къдрев/БТА    
