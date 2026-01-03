Любопитно

Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ

Анджелина Джоли напуска Лос Анджелис и Холивуд, продава имението си и планира живот между Ню Йорк, Европа и Камбоджа в търсене на уединение, след години на съдебни битки с Брад Пит и живот под светлината на прожекторите

3 януари 2026, 19:26
Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ
Източник: gettyimages

А нджелина Джоли напуска Холивуд, за да започне следващата си глава в живота – вероятно извън САЩ, съобщават източници на Page Six.

50-годишната актриса, режисьор и хуманист е пуснала на пазара историческото имение „Сесил Б. ДеМил“ на стойност 25 милиона долара, в което живее от 2016 г., и дискретно го показва на потенциални купувачи, разкри източник пред People тази седмица.

През 2026 г. звездата от „Мария“ планира да разделя времето си между Ню Йорк – където притежава моден колектив и бутик Atelier Jolie – и Европа „в търсене на повече уединение“, както и дългогодишния си втори дом Камбоджа, на която тя е гражданка, твърдят източници пред Page Six.

„Тя не може да се отдалечи достатъчно от драмата… единственият начин да си вземе почивка е да се измъкне“, казва Джей Бенджамин – актьор и продуцент, който познава Джоли от 2005 г. „Тя ще отиде и ще се отпусне – ще работи само върху неща, които движат сърцето, душата и страстта ѝ. Тя е прекрасна, талантлива и щедра жена“, добавя Бенджамин.

Драмата около Анджелина е свързана най-вече с горчивата ѝ раздяла с бившия ѝ съпруг Брад Пит, на 62 години, с когото тя постигна окончателно споразумение за развод на 30 декември 2024 г. Това се случи осем години след като Джоли подаде молба за развод и след поредица от съдебни битки.

Всъщност актрисата неведнъж е заявявала желанието си да напусне „Ла Ла Ленд“, като е отбелязвала, че е била обвързана с Лос Анджелис само докато всичките ѝ шест деца с Пит навършат 18 години – нещо, което ще се случи през юли, на рождения ден на близнаците Нокс и Вивиан. 

През 2024 г. Джоли каза пред The Hollywood Reporter: „Тук съм, защото трябва да бъда тук след развод, но веднага щом навършат 18, ще мога да си тръгна.“

В друго интервю от 2021 г. тя разкри, че основната причина да купи имението си в Лос Анджелис е била: „Исках да е близо до баща им, който е само на пет минути път“, и който споделя попечителството над децата.

Джоли се раздели с Пит през 2016 г. след инцидент на борда на частния им самолет, летящ обратно към САЩ от Франция. Тя обвини Пит – който по-късно призна, че е бил в нетрезво състояние – че я е наранил и е отправял словесни обиди към децата им. ФБР разследва случая, но отказа да повдигне обвинения срещу него.

Оттогава Джоли е основният грижещ се за децата, като някои от тях са решили да премахнат „Пит“ от фамилните си имена. Шайло дори предприе правни действия, за да премахне фамилията Пит в деня, в който навърши 18 години през 2024 г. Представител на Пит отказа коментар, а представител на Джоли не отговори на запитванията.

„Преживявайки всичко, през което е преминала с Брад, след като целият им живот е бил под светлината на прожекторите всички тези години… единственият начин да си вземе почивка е да се измъкне“, казва още Бенджамин.

„Трудно е да си в град, в който дори не можеш да обърнеш глава, без да видиш някого, когото познаваш“, добавя той пред Page Six.

Макар и Пит, и Джоли да продължиха успешно кариерите си след раздялата, запознати отбелязват, че „Оскар“-ът на Пит за най-добър поддържащ актьор за „Имало едно време в Холивуд“ през 2020 г. е бил възприет като символично прегръщане от страна на Холивуд след края на брака му. Джоли пък имаше номинирана за „Оскар“ главна роля в биографичния филм от 2024 г. „Мария“, посветен на оперната прима Мария Калас, за който тя се е учила да пее опера. Филмът обаче бе пренебрегнат по време на сезона на наградите, което я е оставило „съсипана“, съобщи тогава Page Six.

Лос Анджелис е свързан и с болезнени спомени за Джоли – периодът, в който се грижи за покойната си майка Маршелин Бертран по време на десетгодишната ѝ битка с рак на яйчниците и гърдата, преди да почине през 2007 г. на 56-годишна възраст.

Анджелина Джоли отдавна е възприемана като глобален гражданин с амбиции отвъд Лос Анджелис, където е родена. След снимките в Камбоджа за пробивната си роля в „Tomb Raider“ през 2001 г. тя се превръща в защитник на страната, основава благотворителна организация и задълбочава хуманитарната си дейност.

През 2023 г. в интервю за The Wall Street Journal Джоли признава, че мечтае да прекарва „много време в Камбоджа“ и да води по-личен живот. „Днес нямаше да съм актриса“, казва тя, допълвайки: „Когато започвах, не се очакваше да бъда толкова публична и да споделям толкова много.“

В продължение на години Джоли работи с ООН, като в крайна сметка става специален пратеник на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и посещава конфликтни зони като Сирия, Ирак и Афганистан.

Макар вече да не заема официална роля в ООН, в петък Джоли посети египетската страна на Рафах и влезе в Газа с американска делегация, където се срещна с шофьори на хуманитарни конвои. Тя разговаря и с ранени палестинци, лекувани в Египет, както и с пациенти в болница в близкия град Ариш, съобщи Асошиейтед прес.

Отдавна се носят слухове, че Джоли обмисля да се премести в Лондон. През септември се появи информация, че тя е търсила къща там, докато е била във Великобритания за снимките на филма „Тревожни хора“.

Допълнително напрежение създава и силно оспорваното Шато Миравал в Южна Франция – винарната, закупена от двойката през 2011 г. за около 60 милиона долара. Джоли от години се опитва да продаде своята половина на трета страна, но сделката е блокирана от съдебен спор, тъй като Пит възразява.

„Напускането на Лос Анджелис не слага край на това дело“, отбелязва източник от развлекателния бранш пред Page Six. Други източници смятат, че Джоли ще прекарва повече време в Европа, включително с близката си приятелка Салма Хайек и съпруга ѝ Франсоа-Анри Пино, които живеят между Париж, Лондон и САЩ.

Джеф Краус, президент на IE Group и организатор на елитни събития за знаменитости, коментира: „Изглежда, че тя не иска да бъде в Лос Анджелис на пълен работен ден, тъй като децата ѝ вече порастват.“

„Все повече известни личности, особено с деца, се местят в чужбина заради по-доброто образование, повече уединение и дистанция от папараците… Ако търсиш по-личен живот, чужбина изглежда като правилния избор.“

За разлика от нея, Брад Пит остава дълбоко ангажиран с Холивуд. Неговата продуцентска компания Plan B Entertainment стои зад успешни проекти като филмите „Beetlejuice“, „Nickel Boys“ и сериалите „Adolescence“ и „3 Body Problem“. Самият Пит пожъна успех с участието си в драмата „F1“, посветена на Формула 1. Докато Джоли остава необвързана, Пит има връзка с Инес де Рамон от 2022 г.

„Инес го държи в играта, особено след филма за Формула 1“, казва Бенджамин. „Сега, с Инес, в един град има ограничено място. Брад няма да си тръгне. Тя трябваше да вземе решение.“

Джоли изглежда все по-малко фокусирана върху блокбъстърите и все по-отдадена на творческите си импулси. Както самата тя каза пред The Hollywood Reporter през 2024 г.: „Има по-големи режисьорски проекти, които изискват много време, но не успях да ги реализирам. Един от тях – голям епос за фотожурналиста Дон Маккълин – стои на бюрото ми. Бих искала да проследя стъпките му… И все още искам да играя злодей.“

Анджелина Джоли Напуска Холивуд Брад Пит Развод Търсене на уединение Преместване в чужбина Хуманитарна дейност Камбоджа Деца Продажба на имение
Последвайте ни

По темата

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ

Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ

Коя е Делси Родригес - вицепрезидентката на Венецуела

Коя е Делси Родригес - вицепрезидентката на Венецуела

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как кучетата заспиват толкова бързо?

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Български рибар загина в Гърция

Български рибар загина в Гърция

Свят Преди 1 час

Лодката се е преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция

Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария

Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария

Свят Преди 2 часа

Тялото на две швейцарки на 21 и 16 години и на двама швейцарци на 18 и 16 години бяха предадени на семействата им

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

България Преди 3 часа

Аятолах Хаменей към САЩ: Иран няма да се даде на врага

Аятолах Хаменей към САЩ: Иран няма да се даде на врага

Свят Преди 4 часа

АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

Свят Преди 4 часа

Агенцията коментира, че засега не е ясно дали САЩ планират по-нататъшни действия по отношение на Венецуела

Бургасбус

Кметът на Бургас: Очаквам ръководството на „Бургасбус” да коригира цената на билета в евро

България Преди 4 часа

Според НАП е налице необосновано увеличение на цената с 4 на сто

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Свят Преди 5 часа

От Каракас отхвърлиха категорично случилото се, като венецуелското правителство определи действията на САЩ като „военна агресия“

Бурята блокира трамваи в София: Линии 10 и 15 не се движат

Бурята блокира трамваи в София: Линии 10 и 15 не се движат

България Преди 5 часа

Причината е паднало дърво върху контактната мрежа

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

От шофьор на автобус до президент - кой е Николас Мадуро

Свят Преди 6 часа

Мадуро е президент на Венецуела от 2013 г., след като пое властта след смъртта на Уго Чавес – популисткия ляв президент и негов ментор

Димитър Пенев

Почина великият Димитър Пенев

България Преди 7 часа

Поклонението ще се състои в понеделник, 5 януари, от 10:00 ч., на Националния стадион "Васил Левски" в София

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил въздушни удари по цели във венецуелската столица Каракас, включително военни бази. Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела, над която ниско са прелетели самолети. Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците.

МВнР с предупреждение към българите във Венецуела

България Преди 7 часа

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

България Преди 8 часа

В автомобила се е возило семейство с две деца

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

България Преди 8 часа

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

Свят Преди 8 часа

Президентът на САЩ официално потвърди, че САЩ са нанесли въздушни удари по Венецуела

Огромно дърво рухна върху кола в София

Огромно дърво рухна върху кола в София

България Преди 8 часа

По чудо при инцидента няма жертви, тъй като дървото е паднало и върху иначе оживен тротоар

Шокираща поява на Мики Рурк в Лос Анджелис

Шокираща поява на Мики Рурк в Лос Анджелис

Любопитно Преди 8 часа

Холивудската звезда е заплашен да бъде изселен от дома си заради неплатен наем

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова си взе довиждане с публиката.Актрисата прекратява кариерата си!

Edna.bg

Дакота Джонсън с нов мъж на Нова година!

Edna.bg

Локомотив Пловдив подписа договор със свой юноша

Gong.bg

Халф на Гьозтепе разкри как Мъри Стоилов развива играчите си

Gong.bg

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела, докато има безопасен преход към ново управление

Nova.bg

Кой е Николас Мадуро

Nova.bg