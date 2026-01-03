Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ

А нджелина Джоли напуска Холивуд, за да започне следващата си глава в живота – вероятно извън САЩ, съобщават източници на Page Six.

50-годишната актриса, режисьор и хуманист е пуснала на пазара историческото имение „Сесил Б. ДеМил“ на стойност 25 милиона долара, в което живее от 2016 г., и дискретно го показва на потенциални купувачи, разкри източник пред People тази седмица.

През 2026 г. звездата от „Мария“ планира да разделя времето си между Ню Йорк – където притежава моден колектив и бутик Atelier Jolie – и Европа „в търсене на повече уединение“, както и дългогодишния си втори дом Камбоджа, на която тя е гражданка, твърдят източници пред Page Six.

„Тя не може да се отдалечи достатъчно от драмата… единственият начин да си вземе почивка е да се измъкне“, казва Джей Бенджамин – актьор и продуцент, който познава Джоли от 2005 г. „Тя ще отиде и ще се отпусне – ще работи само върху неща, които движат сърцето, душата и страстта ѝ. Тя е прекрасна, талантлива и щедра жена“, добавя Бенджамин.

Драмата около Анджелина е свързана най-вече с горчивата ѝ раздяла с бившия ѝ съпруг Брад Пит, на 62 години, с когото тя постигна окончателно споразумение за развод на 30 декември 2024 г. Това се случи осем години след като Джоли подаде молба за развод и след поредица от съдебни битки.

Всъщност актрисата неведнъж е заявявала желанието си да напусне „Ла Ла Ленд“, като е отбелязвала, че е била обвързана с Лос Анджелис само докато всичките ѝ шест деца с Пит навършат 18 години – нещо, което ще се случи през юли, на рождения ден на близнаците Нокс и Вивиан.

През 2024 г. Джоли каза пред The Hollywood Reporter: „Тук съм, защото трябва да бъда тук след развод, но веднага щом навършат 18, ще мога да си тръгна.“

В друго интервю от 2021 г. тя разкри, че основната причина да купи имението си в Лос Анджелис е била: „Исках да е близо до баща им, който е само на пет минути път“, и който споделя попечителството над децата.

Джоли се раздели с Пит през 2016 г. след инцидент на борда на частния им самолет, летящ обратно към САЩ от Франция. Тя обвини Пит – който по-късно призна, че е бил в нетрезво състояние – че я е наранил и е отправял словесни обиди към децата им. ФБР разследва случая, но отказа да повдигне обвинения срещу него.

Оттогава Джоли е основният грижещ се за децата, като някои от тях са решили да премахнат „Пит“ от фамилните си имена. Шайло дори предприе правни действия, за да премахне фамилията Пит в деня, в който навърши 18 години през 2024 г. Представител на Пит отказа коментар, а представител на Джоли не отговори на запитванията.

„Преживявайки всичко, през което е преминала с Брад, след като целият им живот е бил под светлината на прожекторите всички тези години… единственият начин да си вземе почивка е да се измъкне“, казва още Бенджамин.

„Трудно е да си в град, в който дори не можеш да обърнеш глава, без да видиш някого, когото познаваш“, добавя той пред Page Six.

Макар и Пит, и Джоли да продължиха успешно кариерите си след раздялата, запознати отбелязват, че „Оскар“-ът на Пит за най-добър поддържащ актьор за „Имало едно време в Холивуд“ през 2020 г. е бил възприет като символично прегръщане от страна на Холивуд след края на брака му. Джоли пък имаше номинирана за „Оскар“ главна роля в биографичния филм от 2024 г. „Мария“, посветен на оперната прима Мария Калас, за който тя се е учила да пее опера. Филмът обаче бе пренебрегнат по време на сезона на наградите, което я е оставило „съсипана“, съобщи тогава Page Six.

Лос Анджелис е свързан и с болезнени спомени за Джоли – периодът, в който се грижи за покойната си майка Маршелин Бертран по време на десетгодишната ѝ битка с рак на яйчниците и гърдата, преди да почине през 2007 г. на 56-годишна възраст.

Анджелина Джоли отдавна е възприемана като глобален гражданин с амбиции отвъд Лос Анджелис, където е родена. След снимките в Камбоджа за пробивната си роля в „Tomb Raider“ през 2001 г. тя се превръща в защитник на страната, основава благотворителна организация и задълбочава хуманитарната си дейност.

През 2023 г. в интервю за The Wall Street Journal Джоли признава, че мечтае да прекарва „много време в Камбоджа“ и да води по-личен живот. „Днес нямаше да съм актриса“, казва тя, допълвайки: „Когато започвах, не се очакваше да бъда толкова публична и да споделям толкова много.“

В продължение на години Джоли работи с ООН, като в крайна сметка става специален пратеник на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и посещава конфликтни зони като Сирия, Ирак и Афганистан.

Макар вече да не заема официална роля в ООН, в петък Джоли посети египетската страна на Рафах и влезе в Газа с американска делегация, където се срещна с шофьори на хуманитарни конвои. Тя разговаря и с ранени палестинци, лекувани в Египет, както и с пациенти в болница в близкия град Ариш, съобщи Асошиейтед прес.

Отдавна се носят слухове, че Джоли обмисля да се премести в Лондон. През септември се появи информация, че тя е търсила къща там, докато е била във Великобритания за снимките на филма „Тревожни хора“.

Допълнително напрежение създава и силно оспорваното Шато Миравал в Южна Франция – винарната, закупена от двойката през 2011 г. за около 60 милиона долара. Джоли от години се опитва да продаде своята половина на трета страна, но сделката е блокирана от съдебен спор, тъй като Пит възразява.

„Напускането на Лос Анджелис не слага край на това дело“, отбелязва източник от развлекателния бранш пред Page Six. Други източници смятат, че Джоли ще прекарва повече време в Европа, включително с близката си приятелка Салма Хайек и съпруга ѝ Франсоа-Анри Пино, които живеят между Париж, Лондон и САЩ.

Джеф Краус, президент на IE Group и организатор на елитни събития за знаменитости, коментира: „Изглежда, че тя не иска да бъде в Лос Анджелис на пълен работен ден, тъй като децата ѝ вече порастват.“

„Все повече известни личности, особено с деца, се местят в чужбина заради по-доброто образование, повече уединение и дистанция от папараците… Ако търсиш по-личен живот, чужбина изглежда като правилния избор.“

За разлика от нея, Брад Пит остава дълбоко ангажиран с Холивуд. Неговата продуцентска компания Plan B Entertainment стои зад успешни проекти като филмите „Beetlejuice“, „Nickel Boys“ и сериалите „Adolescence“ и „3 Body Problem“. Самият Пит пожъна успех с участието си в драмата „F1“, посветена на Формула 1. Докато Джоли остава необвързана, Пит има връзка с Инес де Рамон от 2022 г.

„Инес го държи в играта, особено след филма за Формула 1“, казва Бенджамин. „Сега, с Инес, в един град има ограничено място. Брад няма да си тръгне. Тя трябваше да вземе решение.“

Джоли изглежда все по-малко фокусирана върху блокбъстърите и все по-отдадена на творческите си импулси. Както самата тя каза пред The Hollywood Reporter през 2024 г.: „Има по-големи режисьорски проекти, които изискват много време, но не успях да ги реализирам. Един от тях – голям епос за фотожурналиста Дон Маккълин – стои на бюрото ми. Бих искала да проследя стъпките му… И все още искам да играя злодей.“