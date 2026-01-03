Свят

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора Адения Моболаджи Кайоде

3 януари 2026, 22:26
Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария
Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела
Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход
Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване
Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция
АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути
Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия
Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

Ш офьорът на автомобила, с който е пътувал британският боксьор Антъни Джошуа, е официално обвинен в Нигерия след тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загинаха двама души. Това съобщава Sky Sports.

  • Какви обвинения са повдигнати срещу шофьора

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора на Антъни Джошуа Адения Моболаджи Кайоде. Сред тях са причиняване на смърт чрез опасно шофиране и управление на моторно превозно средство без валидна шофьорска книжка.

Според разследващите органи Кайоде е заподозрян, че е превишил допустимата скорост по магистралата. Именно това, по данни на полицията, е една от основните причини за фаталния сблъсък.

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

  • Обстоятелствата около трагедията

Инцидентът е станал по време на пътуване от Лагос. При опит за изпреварване автомобилът, в който Джошуа е пътувал заедно със своите треньори, се е ударил в камион, намиращ се встрани от пътното платно.

Местната полиция разглежда и версията, че катастрофата може да е била предизвикана от спукана гума, вследствие на което шофьорът е загубил контрол над автомобила.

В резултат на удара загинаха двама от треньорите на боксьора, които са се намирали на предните седалки – фитнес специалистът Сина Гами и личният треньор Робърт Луц.

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

  • Състоянието на Джошуа и развитието на делото

Антъни Джошуа и шофьорът са били хоспитализирани след инцидента, но и двамата са изписани от болницата на 1 януари. По-късно същия ден Кайоде е бил изправен пред съд в град Сагаму.

Съдът е одобрил освобождаването му под гаранция в размер на около 3500 долара, осигурена от двама поръчители. До този момент шофьорът се е намирал в ареста.

Делото е отложено за 20 януари. Самият Кайоде не е направил публични изявления по случая.

Неговият адвокат заяви, че клиентът му не признава вината си и определя случилото се като инцидент, като акцентира върху възможна повреда в спирачната система на автомобила.

Антъни Джошуа е бил в Нигерия на почивка и е посетил семейството си след победата си с нокаут в шестия рунд над Джейк Пол – двубой, който се превърна в едно от най-драматичните изпитания в кариерата му.

Сина Гами наскоро е помогнал на Джошуа в подготовката за битката срещу Пол, а Робърт Луц е бил негов личен треньор от дълги години.

Антъни Джошуа Пътнотранспортно произшествие Нигерия Обвинен шофьор Опасно шофиране Загинали треньори Съдебно дело Шофиране без книжка Превишена скорост Боксьор
Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

