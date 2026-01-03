Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Ш офьорът на автомобила, с който е пътувал британският боксьор Антъни Джошуа, е официално обвинен в Нигерия след тежкото пътнотранспортно произшествие, при което загинаха двама души. Това съобщава Sky Sports.

The driver of the car involved in a crash that injured Anthony Joshua and killed two of his close friends has been charged by Nigerian police with causing death by dangerous driving and driving without a licence. pic.twitter.com/dmda8X9lqx — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) January 2, 2026

Какви обвинения са повдигнати срещу шофьора

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора на Антъни Джошуа Адения Моболаджи Кайоде. Сред тях са причиняване на смърт чрез опасно шофиране и управление на моторно превозно средство без валидна шофьорска книжка.

Според разследващите органи Кайоде е заподозрян, че е превишил допустимата скорост по магистралата. Именно това, по данни на полицията, е една от основните причини за фаталния сблъсък.

Обстоятелствата около трагедията

Инцидентът е станал по време на пътуване от Лагос. При опит за изпреварване автомобилът, в който Джошуа е пътувал заедно със своите треньори, се е ударил в камион, намиращ се встрани от пътното платно.

Местната полиция разглежда и версията, че катастрофата може да е била предизвикана от спукана гума, вследствие на което шофьорът е загубил контрол над автомобила.

В резултат на удара загинаха двама от треньорите на боксьора, които са се намирали на предните седалки – фитнес специалистът Сина Гами и личният треньор Робърт Луц.

Състоянието на Джошуа и развитието на делото

Антъни Джошуа и шофьорът са били хоспитализирани след инцидента, но и двамата са изписани от болницата на 1 януари. По-късно същия ден Кайоде е бил изправен пред съд в град Сагаму.

Съдът е одобрил освобождаването му под гаранция в размер на около 3500 долара, осигурена от двама поръчители. До този момент шофьорът се е намирал в ареста.

Делото е отложено за 20 януари. Самият Кайоде не е направил публични изявления по случая.

Неговият адвокат заяви, че клиентът му не признава вината си и определя случилото се като инцидент, като акцентира върху възможна повреда в спирачната система на автомобила.

Антъни Джошуа е бил в Нигерия на почивка и е посетил семейството си след победата си с нокаут в шестия рунд над Джейк Пол – двубой, който се превърна в едно от най-драматичните изпитания в кариерата му.

Сина Гами наскоро е помогнал на Джошуа в подготовката за битката срещу Пол, а Робърт Луц е бил негов личен треньор от дълги години.