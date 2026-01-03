Свят

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Виктория Джоунс е дъщеря на носителя на „Оскар“ за ролята си в „Няма място за старите кучета“ и първата му съпруга – Кимбърли Клъули

3 януари 2026, 22:55
Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало
Източник: Getty Images

Н а Нова година Виктория Джоунс, дъщерята на холивудската звезда Томи Лий Джоунс, беше намерена мъртва на 34-годишна възраст в хотел Fairmont San Francisco.

Според аудиозапис от диспечерската служба на 911 предполагаемата причина за смъртта е предозиране с наркотици. Официална причина обаче все още не е обявена, тъй като случаят продължава да се разследва.

Източник, цитиран от Daily Mail, съобщава, че на мястото не са открити следи от насилие или принадлежности за употреба на наркотици. Няма и индикации, че смъртта е резултат от самоубийство. По информация на медиите Виктория е била намерена на 14-ия етаж на хотела в Калифорния от гост, който първоначално помислил, че е припаднала в резултат на алкохолна употреба.

Виктория Джоунс е дъщеря на носителя на „Оскар“ за ролята си в „Няма място за старите кучета“ и първата му съпруга – Кимбърли Клъули.

  • Връзката с баща ѝ

Близо две десетилетия преди смъртта ѝ Томи Лий Джоунс говори с умиление за съвместната си работа с тогавашната си дъщеря тийнейджърка в интервю за The New Yorker от 2006 г.

По това време Виктория е на 14 години и участва във филма „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, където играе младо мексиканско момиче. Режисьор на лентата е самият Томи Лий Джоунс.

Той не крие гордостта от дъщеря си, като я определя като „добра актриса“, която „има SAG карта и говори безупречно испански“. Звездата от „Беглецът“ обяснява езиковите ѝ умения с ранното ѝ детство, разказвайки, че когато е била бебе, е помолил бавачката ѝ да ѝ говори на испански.

Той споделя и анекдот за момент, в който я е „уволнил“ от снимачната площадка.

„Тя трябваше да става в 5 сутринта“, спомня си той. „Една сутрин тя не искаше да стане от леглото. Казах ѝ: „Скъпа, това е работа.“ Но тя не помръдна. Затова я уволних.“

Решението му обаче не продължава дълго.

„След това, без да ми кажат, екипът от продукцията отиде, събуди я и я заведе бързо на снимачната площадка точно навреме“, допълва Джоунс.

  • Какви роли е изиграла на екрана

Актьорската биография на Виктория Джоунс включва участие в „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, където на 14-годишна възраст влиза в ролята на младо мексиканско момиче. Тя се появява и в „Мъже в черно II“ заедно с баща си, както и в тийнейджърския драматичен сериал „One Tree Hill“, където има малка роля като мажоретка.

След тийнейджърските си години Виктория не продължава активна актьорска кариера. Последната ѝ поява на екран е във филма „The Homesman“ от 2014 г. – историческа драма, режисирана и съсценарист на която е Томи Лий Джоунс, който участва и в главната роля. Във филма участват още Мерил Стрийп, Хилари Суонк, Джеси Племънс, Джон Литгоу и Хейли Стайнфелд.

Въпреки че се отдръпва от актьорството, Виктория често придружава баща си на червени килими. Сред последните ѝ публични появи с него са премиерата на „Just Getting Started“ през 2017 г. и участието му в журито на Международния филмов фестивал в Токио през октомври същата година.

  • Проблемно минало, криминално досие и арести

Виктория Джоунс има проблемно минало, белязано от неколкократни сблъсъци със закона. Около периода, в който се оттегля от актьорството, тя започва да трупа криминално досие. През 2011 г. е арестувана за кражба на стойност между 50 и 500 долара, като обвинението по-късно е оттеглено.

Според документи, получени от The Post, през 2025 г. Виктория е арестувана поне два пъти в окръг Напа, Калифорния. Обвиненията включват възпрепятстване на служител на реда, употреба или пребиваване под въздействието на контролирано вещество, притежание на наркотично вещество, както и домашно нападение и домашно насилие или малтретиране на възрастни хора.

По всички обвинения тя пледира невинна.

Полицейски служител от Сан Франциско, който е имал контакт с Виктория, заявява пред The Post, че тя е имала сериозни проблеми със злоупотребата с вещества и изразява подозрение, че смъртта ѝ е „свързана с фентанил“.

„Хората сега си набавят всички наркотици с фентанил. Те дилърите го имат върху всичко, с което мерят, така че всичко се примесва“, обяснява служителят.

Томи Лий Джоунс не е коментирал публично арестите или проблемите на дъщеря си.

  • Коя е майка ѝ

Виктория е дъщеря на Томи Лий Джоунс и втората му съпруга – фотографката Кимбърли Клъули, за която актьорът е женен от 1981 до 1996 г. Виктория е родена през 1991 г., а брат ѝ Остин – през 1982 г.

Клъули е дъщеря на политика Фил Хардбергер, който е кмет на Сан Антонио, Тексас, от 2005 до 2009 г. Днес той е на 91 години.

Въпреки нарастващата популярност на бившия ѝ съпруг, носител на „Оскар“, Кимбърли Клъули до голяма степен остава далеч от светлината на прожекторите. Тя отглежда децата си в ранчо в Тексас, далеч от Холивуд.

  • Кои са нейните братя и сестри

Остин Джоунс, на 43 години, е единственият брат на Виктория. Въпреки че Томи Лий Джоунс е бил женен три пъти – за актрисата Катрин Ларднър (1971–1978), за Кимбърли Клъули (1981–1996) и за Доун Лорел (от 2001 г.) – Виктория и Остин са единствените му деца.

Остин също поема по пътя на шоубизнеса, но вместо актьорството избира музиката.

Баща и син работят заедно по филма „The Homesman“ от 2014 г., който е и последната екранна изява на Виктория. Томи Лий Джоунс е сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля във филма.

Embed from Getty Images

Пред Movies.ie той споделя: „Имахме музикален ръководител, който прегледа архивите на музиката от 19-ти век, каквато би се очаквала в тази част на света. Щастлив съм да кажа, че този музикален ръководител е моят син; Остин Леонард Джоунс, който е банджистът на баржата в края на филма.“

Остин има авторски права и върху филмите „Метаморфозис: Младша година“ и „Фронтера“. Той развива и самостоятелна музикална кариера, като издава албумите „Dead Calm“ през 2022 г. и „At the Polo Club“ през 2023 г. През миналата година прави турне из САЩ.

В Instagram профила си, който впоследствие е направен частен, Остин пише за музикалния си екип: „Всички ние сме стари приятели и бегачи, които пеят и крещят заедно повече от десетилетие в Тексас, Аризона, Орегон и Вашингтон.“

Източник: New York Post    
Виктория Джоунс Томи Лий Джоунс Смърт Предозиране с наркотици Злоупотреба с вещества Криминално досие Разследване Хотел Fairmont San Francisco Актьорска кариера Фентанил
