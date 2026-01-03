Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

М инистър-председателят на Словакия Роберт Фицо, известен като поддръжник на американския президент Доналд Тръмп, осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела, съобщи ДПА.

Военните действия на САЩ показват, че „международното право не се прилага, военна сила се използва без мандат на ООН и всеки, който е голям и силен, прави каквото си иска“, написа Фицо във Фейсбук.

Той заяви, че като ръководител на правителство на малка държава трябва „решително да отхвърли подобно подкопаване на международното право“, точно както преди е отхвърлил войната в Ирак и руската инвазия в Украйна.

The US military operation in Venezuela is another proof of the destruction of the world order that was established after the Second World War, - says Slovak Prime Minister Fico. pic.twitter.com/q9dYAYRj4u — Sprinter Press (@SprinterPress) January 3, 2026

Фицо също така призова ЕС да изрази също толкова последователно осъдителна оценка, както направи при инвазията в Украйна. В противен случай ЕС би бил лицемерен, написа той.

Словашкият премиер често е критикуван от опонентите си като проруски политик, защото се противопоставя на санкциите на ЕС срещу Русия, които според него биха навредили повече на Словакия, отколкото на Русия.