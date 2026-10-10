Производители отказват да берат грозде, тонове отлична реколта е оставена да изгние на полето

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Е дна от най-добрите реколти от българско грозде през последните години е на път да остане неприбрана. Производители от района на Септември отказаха да берат и се заканиха да изоставят по нивите десетки тонове продукция, предава NOVA.

Производителите мотивират намерението си с високи разходи, ниски изкупни цени и липса на купувачи. В село Виноградец лозарството е основен поминък за много семейства. Тази година гроздето е в изобилие и с високо качество, но производителите разказват, че реализацията му се оказва почти невъзможна.

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Димитър Динков отглежда 40 декара с грозде край село Виноградец. Тази сутрин е набрал стотици килограми памид, които почти никой вече не иска да купи. Затова е решил, колкото и добра да е реколтата, няма повече да влезе в масивите и ще ги остави да изгният.

„Ще останат 4-5 тона на асмите, на кютуците и така. Няма кой да го купи. Няма купувачи. Цената е 30-35 евроцента и то не си заслужава да се бере. След като се плаща на работници да го берат, каква е сметката да го берем?“, казва Димитър Динков.

Миналата година изкупната цена се е движела между 1,40 и 1,60 лева за килограм, а сега само на берач на ден трябва да се платят между 30 и 40 евро. При ниските изкупни цени и високите разходи прибирането на продукцията е икономически неизгодно.

„10 цента отиват за берача, 20 цента горе-долу ти остават. А има препарати, нафта, пръскане“, обяснява Димитър.

Подобна е ситуацията и при други производители в района.

„Сега го давам на 35 евроцента. 20 давам за бране, 15 - за печалба. И пак не искат да го вземат. Няма купувачи никакви. 13 декара памид ми стоят небрани. И като отида да го обера, няма на кого да го продам. Какво ще го правя?“, казва Бойко Крушов.

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Местните производители посочват като допълнителен проблем вноса на грозде от съседни държави.

„Над 200 хиляди тона са вкарани от Румъния. Вкарва се и от Македония“, казва Ангел Ишев.

Лозарите подозират, че винени сортове се внасят и предлагат като десертно грозде, което допълнително оказва натиск върху цената на местната продукция. За много семейства от Виноградец приходите от грозде са важна част от подготовката за зимата.

„Парите от гроздето са ни помощ, защото пенсиите ни са много малки и не ни стигат, и това е една помощ, с която да си вземем дърва, въглища, да си купим нещо“, казва Мария Шутева.

Поминъкът, който доскоро е издържал цялото село, сега е под въпрос, защото производителите вече се отказват от гроздето.

„Продавам машини, техника, щайги, касетки, всичко. Повече няма да ходя на полето“, казва Ангел Шутев.

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А земеделският министър каза, че държавата не може да влияе на цените и пазара.

„Това, което министерството може да предприеме и което е предприело, е да подготви пакета с подпомагане, което ние сме длъжни така или иначе да направим. Но съгласете се, че в частноправни отношения по търговията ние не можем да се месим. Доколкото разбирам, конкретно в района на Хасково има раздвижване. В Хасково и Свиленград са започнали изкупуване на продукцията и доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене“, каза земеделският министър Пламен Абровски.