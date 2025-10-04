България

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

В област Монтана все още има населени места без електрозахранване

4 октомври 2025, 08:55
Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички
След потопа: Описват щетите в "Елените", започва разчистване
Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение
Ето кой е граничният полицай, загинал в Елените
Шестокласниците се явиха на Национално входно ниво по математика
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
ЕК одобри плащане за България по НПВУ
Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна

П роходът "Петрохан" продължава да бъде затворен повече от 24 часа заради опасност от падащи клони и дървета. Това съобщи репортерът на NOVA Биляна Борисова.

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

От Областното пътно управление в Монтана уверяват, че пътят е почистен до асфалт и няма сняг, но има много надвиснали клони и дървета, които са опасни за хората. 

Заради множество клони и дървета на пътното платно е затворен и пътят между селата Горна и Долна Бела речка в община Вършец и Лакатник. Той е третокласен път.

Все още има населени места без електрозахранване в област Монтана в общините Чипровци, Георги Дамяново и Вършец.

На входа на "Петрохан" температурата е около 2 градуса, но продължава леко да вали дъжд.

През следващите дни над България ще преобладава значителна облачност, като днес превалявания се очакват в източните и планинските райони. В неделя временно ще се разкъса облачността и дневните температури ще се повишат, но в понеделник отново ще се увеличат валежите, най-вече в югоизточната част на страната.

Облачността в събота над страната ще остане значителна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

