Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

Северозападен вятър и по-ниски температури ще бележат началото на седмицата, с повишение по Черноморието

4 октомври 2025, 07:00
П рез следващите дни над България ще преобладава значителна облачност, като днес превалявания се очакват в източните и планинските райони. В неделя временно ще се разкъса облачността и дневните температури ще се повишат, но в понеделник отново ще се увеличат валежите, най-вече в югоизточната част на страната.

Облачността в събота над страната ще остане значителна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Днес дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – предимно между 8° и 13°, по-високи в югоизточните райони и по Черноморието.

Източник: НИМХ

В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 8°. Атмосферното налягане ще е значително по-ниско от средното за месеца, ще се повишава и ще се доближи до средното.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Източник: НИМХ

Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне, ще е умерен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около минус 1°. 

В неделя над цялата страна облачността временно ще намалее до предимно слънчево. Сутринта в котловините ще е почти тихо или със слаб югозападен вятър и в отделни райони в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието 8°-10°, а дневните с до умерен запад-югозападен вятър ще се повишат до 16°-21°. Привечер с ново увеличение на облачността в северозападните райони ще превали.

Източник: НИМХ

В понеделник вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили до умерен. Облачността над цялата страна ще се увеличи. Ще има валежи. Повишава се вероятността за значителни количества главно в югоизточната половина от страната. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще са предимно между 6° и 11°, а дневните ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 11° и 16°, по Черноморието до 20°-22°.

Източник: БТА, НИМХ    
Прогноза за времето Облачност Валежи Температури България
