Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

Б ившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести професор Тодор Кантарджиев заяви, че през миналата – 44-а седмица в референтната лаборатория на Националния център не е доказан грипен вирус. Пикът на заболяването се очаква през януари, обясни той в предаването „Здравей, България” по NOVA.

Професорът припомни, че

времето за ваксинация е в момента,

защото, въпреки катастрофалните предсказания, грипът не се е развил особено.

„За хората над 65 години, чиято ваксинация срещу грип се поема от Здравноосигурителния фонд – има 100 хиляди ваксини повече от миналата година. Назалните ваксини за децата са с 5 хиляди броя повече”, каза още Кантарджиев.

Снабдяването с антигрипния медикамент пък се извършва на няколко пъти. „Доста хора са се записали при фармацевтите. И аптекарят ще бъде достатъчно любезен, когато получи ваксината, да се обади”, заяви Кантарджиев.

Той подчерта, че

през миналата седмица, регистрираните случаи на COVID-19 - според данните на НЦЗПБ, са по-малко спрямо предходната седмица.

„А и вчера прочетох в доклада на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, че коронавирусът намалява в европейските държави", успокои експертът.

По думите му катастрофи на епидемиологичния фронт в момента няма. „Просто има голямо разнообразие от различни вируси, които причиняват хрема, кашлица, дискомфорт и температура. Това са вируси с по-дълъг инкубационен период от грипа. Инфекцията се развива по-бавно и могат да се вземат мерки както срещу болките в гърлото, така и с антиоксиданти и умерени количества витамини, за да се подпомогне по-бързото преминаване на инфекцията”, посъветва професорът.

Кантарджиев припомни, че първите взривове и доказване на различни грипни вируси са през ноември

„Декември е периодът на епидемичното разпространение, а обикновено пикът е в края на януари и февруари – тогава са най-много болните”.