България

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

В момента програмата покрива само хората над 65 години

25 октомври 2025, 14:46
Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца
Източник: iStock Photos/Getty Images

З дравното министерство обсъжда децата да бъдат включени в програмата за безплатни противогрипни ваксини. В момента програмата покрива само хората над 65 години.

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Все още не е решено до каква възраст ще се полагат безплатните ваксини - дали до 6 или до 11 години. Очакванията са процедурата за промяна на програмата да отнеме между една и три години.

Ваксината срещу варицела за децата трябва да бъде включена в имунизационния календар от догодина, но все още наредбата не е публикувана за обществено обсъждане. Интересът към нея продължава да расте, отчитат здравните власти.

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

"Логичната стъпка на програмата е след като сме предпазили една от най-рисковите групи - възрастните - да погледнем и към втората група - децата. Всички сме наясно, че в момента, в който те се завърнат в училище, градини, ясли рязко се увеличава заболеваемостта от респираторни инфекции, включително когато започне сезонният грип", коментира главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев пред БНТ.

"Много често те са приносителите, хората, които го вкарват в семейството. така че най-добрата стъпка би била да ги включим към групите, които имат достъп безплатно и ако желаят да се имунизират", добави той.

Източник: БНТ    
кунчев ваксини грип деца безплатни
Последвайте ни
Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Бившият шеф смята, че Stellantis може ще се разпадне

Бившият шеф смята, че Stellantis може ще се разпадне

carmarket.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 8 часа
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 8 часа
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 7 часа
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 4 часа

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

България Преди 36 минути

За поста се бореха още 13 кандидати

ЕС подготвя план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

ЕС подготвя план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

Свят Преди 51 минути

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Свързана с Тръмп-младши компания за дронове спечели голям договор от Пентагона

Свързана с Тръмп-младши компания за дронове спечели голям договор от Пентагона

Свят Преди 2 часа

Тя е базирана във Флорида

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Любопитно Преди 2 часа

Външността ми по онова време – слаб, на около 35 години и не много привлекателен – беше много търсена за роли

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

Свят Преди 3 часа

Музеят беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполо“, където се съхраняват много кралски бижута

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Спецакцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

България Преди 5 часа

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

Любопитно Преди 5 часа

Ето кои са те

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Свят Преди 6 часа

Преди дни президентът на САЩ заяви, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент в усилията за прекратяване на войната в Украйна

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

България Преди 6 часа

Той страда от рядък и агресивен рак

<p>&quot;Отсъствие без бележка&quot;: Над 100 депутати са пропуснали заседания през септември</p>

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

България Преди 6 часа

Това показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание

<p>След като разгневи Тръмп: Канада спира рекламата с Роналд Рейгън</p>

След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита

Свят Преди 7 часа

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Свят Преди 8 часа

В Киев един човек е бил убит, а в региона на Днепропетровск - двама

Почина тайландската кралица Сирикит

Почина тайландската кралица Сирикит

Свят Преди 8 часа

Тя си е отишла от този свят на 93-годишна възраст

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Свят Преди 8 часа

Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония"

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Месецът на раждане разкрива на какви болести сме податливи

Edna.bg

10-те дрехи, които ни правят по-привлекателни и всички имаме в гардероба си

Edna.bg

Тодор Симов: Играчите заслужават похвала

Gong.bg

НА ЖИВО: Славия - Черно море, съставите

Gong.bg

Иван Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на спорната „такса водомер“

Nova.bg

Оранжев и жълт код за значителни валежи в неделя

Nova.bg