Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

Н ационалната кампания по имунизация срещу грип навлиза в решителна фаза, тъй като големи количества противогрипни ваксини се очакват да достигнат аптеките в страната още днес или утре (10 или 11 октомври). Новината беше потвърдена пред Българското национално радио (БНР) от Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

По думите на Костов,

дистрибуцията на ваксините вече е започнала, което гарантира бързото им разпространение в търговската мрежа.

Тази година се очаква значително по-голямо количество от ваксината „Инфлувак“ (Influvac), като 90% от общата доставка на този вид вече е на път към аптеките.

„Сега е моментът за ваксинация“, категоричен е Николай Костов, подчертавайки важността на своевременната имунизация преди пика на грипния сезон.

Той допълни, че „очакванията може би са малко преждевременни“, вероятно имайки предвид, че

някои граждани може да са се притеснили от липса на ваксини по-рано или да са отложили имунизацията.

Специалистите по здравните въпроси традиционно призовават населението да се ваксинира срещу грип преди настъпването на студените месеци, за да се изгради достатъчен имунитет. Наличността на ваксините в аптеките предоставя възможност на гражданите да вземат мерки за защита на своето здраве и това на близките си.