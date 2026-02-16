Старт на златния „Сезон – Слънце“ на „Като две капки вода“

Л юбимото шоу за имитации „Като две капки вода“ обеща на зрителите големи изненади още в първия епизод на новия цветен и пищен сезон 14. Сезона-Слънце е повлиян от френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля-Слънце. В него ще видим изненадващи участници, невиждани досега имитации, впечатляващи трансформации, сериозна конкуренция и силни емоции, предава NOVA.

Отличното настроение и класическото забавление е поверено на дуото водещи с фатален чар Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро. Двамата ще застанат рамо до рамо с тайнствените участници, които ще се изправят срещу новите предизвикателства на Бутона на късмета.

След 13 години, в които вокален педагог на „Капките“ бе великият професор Етиен Леви този сезон той реши да даде път на младите. Новият член на екипа е великолепната Михаела Маринова, която е един от най-добрите вокални педагози в България и има собствена школа. Тя поставя старт на шоуто с изпълнението на любимата песен „Voulez Vous“ на шведската популярна група ABBA.

„За мен Етиен е светило и ще дам всичко от себе си, за да помогна на всички участници. Ще обменя опита си с тях за това, през което и аз също съм преминала. Успех и на добър час на всички!“, каза Михаела Маринова.

По традиция, освен от зрителите, имитациите ще бъдат оценявани и от взискателното жури в състав: очарователната Хилда Казасян, строгият Димитър Ковачев - Фънки, колоритният Веселин Маринов и тайнственият, колоритен, нов член, който ще промени установените правила.

„Новият член на журито на Сезона – Слънце на "Като две капки вода" е Нейно Превъзходителство Азис!“, обявиха водещите на шоуто.

Летящ старт на 14 сезон на „Като две капки вода“ дава любимата певица Алекс Раева, която влиза в „Като две капки вода“, за да ги спечели. Тя избира да влезе в обувките на кралицата на рокедрола – експлозивната и пълна с енергия Tina Turner. Тя е едно от най-популярните имена в шоубизнеса, а кариерата й продължава над половин век. Известна е с енергичното си сценично присъствие, мощни вокали и десетки награди Грами. Алекс изпълнява парчето, вдъхновило над 100 кавъра – „Proud Mary“. Парчето се превръща в сензация в изпълнение на „Creedence Clearwater Revival“ и тъй като Тина Търнър признава, че обожава оригинала, решава да направи своя собствена интерпретация. Затова и я променят. Песента започва „приятно и леко“, но завършва „приятно и… грубо“, и се превръща в нейна емблема.

Любимото шоу за имитации „Като две капки вода“ обеща на зрителите големи изненади още в първия епизод на новия цветен и пищен сезон 14. Сезона-Слънце е повлиян от френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля-Слънце. В него ще видим изненадващи участници, невиждани досега имитации, впечатляващи трансформации, сериозна конкуренция и силни емоции.

Отличното настроение и класическото забавление е поверено на дуото водещи с фатален чар Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро. Двамата ще застанат рамо до рамо с тайнствените участници, които ще се изправят срещу новите предизвикателства на Бутона на късмета.

След 13 години, в които вокален педагог на „Капките“ бе великият професор Етиен Леви този сезон той реши да даде път на младите. Новият член на екипа е великолепната Михаела Маринова, която е един от най-добрите вокални педагози в България и има собствена школа. Тя поставя старт на шоуто с изпълнението на любимата песен „Voulez Vous“ на шведската популярна група ABBA.

„За мен Етиен е светило и ще дам всичко от себе си, за да помогна на всички участници. Ще обменя опита си с тях за това, през което и аз също съм преминала. Успех и на добър час на всички!“, каза Михаела Маринова.

По традиция, освен от зрителите, имитациите ще бъдат оценявани и от взискателното жури в състав: очарователната Хилда Казасян, строгият Димитър Ковачев - Фънки, колоритният Веселин Маринов и тайнственият, колоритен, нов член, който ще промени установените правила.

„Новият член на журито на Сезона – Слънце на "Като две капки вода" е Нейно Превъзходителство Азис!“, обявиха водещите на шоуто.

Летящ старт на 14 сезон на „Като две капки вода“ дава любимата певица Алекс Раева, която влиза в „Като две капки вода“, за да ги спечели. Тя избира да влезе в обувките на кралицата на рокедрола – експлозивната и пълна с енергия Tina Turner. Тя е едно от най-популярните имена в шоубизнеса, а кариерата й продължава над половин век. Известна е с енергичното си сценично присъствие, мощни вокали и десетки награди Грами. Алекс изпълнява парчето, вдъхновило над 100 кавъра – „Proud Mary“. Парчето се превръща в сензация в изпълнение на „Creedence Clearwater Revival“ и тъй като Тина Търнър признава, че обожава оригинала, решава да направи своя собствена интерпретация. Затова и я променят. Песента започва „приятно и леко“, но завършва „приятно и… грубо“, и се превръща в нейна емблема.

„Талантът ти е неоспорим и умееш да звукоизвличаш тези фрази. Нямам забележки, но можеше да звучиш по-мръсно. Като цяло беше жестоко“, заяви Азис. „Не очаквах, че можеш да имитираш толкова добре“, допълни Хилда Казасян. „Адски ми хареса, че излязохте с нейната походка и показахте нейната агресия“, е мнението на Фънки. „Харесвам много гласа ти и тази песен е избрана от теб, но сега остава да запазиш таланта си и да продължиш да имитираш нататък“, заяви Веселин Маринов.

След Алекс в шоуто за имитации влиза провокативният визуален артист, певец, режисьор, хореограф, автор на текстове и шоумен Иво Димчев. Изпълнителят няма да се затрудни да се преобрази в легендата Сър Том Джоунс, за да зареди зрителите с много настроение с един от най-големите хитове на певеца „Delilah”. Това е любима песен на родителите му и е техния избор за първата му поява в „Като две капки вода“. Уелският изпълнител Джоунс е смятан за един от най-великите певци на всички времена, с мощен глас, продал над 100 милиона плочи и получил множество награди, включително ценното рицарско звание, присъдено му от кралица Елизабет II през 2006 г. Парчето „Delilah“ е от далечната 1968 година и се е превърнало в негова запазена марка.

„В движенията го докарвам, но се чувствам като пиян овчар“, сподели след изпълнението си Иво Димчев.

„Не мога да откъсна очи от теб, заради огромния ти талант и заради това, което ни показа. Ние бяхме публиката на Том Джоунс, а не на теб“, емоционално сподели Хилда Казасян. „За миг не чух Иво Димчев, а през цялото време чувах Том Джоунс. Трябва да благодариш за този талант и за токсичната си мъжественост. Поклон за гримьорите“, коментира Азис. „Сезонът започва феноменално бляскаво. Шапка свалям на вокалното изпълнение. Поздравления за страхотното начало“, заяви Фънки. „Много рядко съм виждал някой да хване публиката така бързо. Участието ви ще внесе цвят и престиж в предаването“, категоричен е Веселин Маринов.

Очарователната попфолк звезда Емилия вдигна градусите с хита „I Will Always Love You“ на певицата, чиито емблематичен глас остави отпечатък върху музикалната индустрия – музикалната икона Уитни Хюстън. Книгата с рекордите на Гинес я обявява за „Най-награждаваната изпълнителка на всички времена“ заради невероятната цифра от 411 награди, които Уитни получава, включително 6 „Грами“, 2 „Еми“, 23 Американски музикални награди и 16 награди на списание Billboard. Песента, с която Емилия избра да заинтригува журито и публиката – „I Will Always Love You“, е написана от кънтри легендата Доли Партън през 1973 г., но става част от култовата филмова лента „Бодигард“. Превръща се в една от най-любимите любовни балади създавани някога.

„Уитни Хюстън е голяма певица и се надявам поне на 1% да съм се доближила до нейното пеене“, каза самата Емилия.

„Видях друга Емилия, а не тихата, а имаше една нахаканост. Обожавам пеенето ти особено вибратото ти, което е по-добро от моето. Беше брилянтна“, заяви Азис. „За мен ти имаш един от най-хубавите женски гласове. Това, което направи беше безупречно“, допълни Веселин Маринов.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.