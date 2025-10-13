България

Еврото вдига цената на такситата

Шофьорите искат по-високи тарифи

13 октомври 2025, 12:57
Еврото вдига цената на такситата
Източник: IStock

Т аксиметровите шофьори искат увеличение на тарифите за превоз. Аргументът им е, ча са вложили 1000 лева, за да изпълнят изискванията за въвеждане на еврото. До 31 октомври всички касови апарати в таксиметровите автомобили трябва да могат да издават касов бон с цената на превоза в лева и в евро, съобщи БНР.

Около половината таксиметрови автомобили вече са със сменени касови апарати, те минават и през метрологичен контрол.

"Метрологичният контрол е 35 лв. държавна такса, комплектът стикери за всеки автомобил е около 13-15 лв. Тези разходи ги правят шофьорите, собственици на колите", заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

Според закона за въвеждане на еврото до 31 октомври таксиметровите апарати трябва да могат да издават касовите бонове за приетото плащане в двете валути - в лева и евро, от 1 януари до 8 август 2026 г. - в евро и лева, а след 8 август - само в евро.

Разходът на един автомобил е около 1000 лв. Затова се иска увеличение на минималните тарифи - дневната 1,74 лв, а нощната - 2 лв.

Източник: БНР    
Таксиметрови шофьори Увеличение на тарифите Въвеждане на еврото Касови апарати Разходи Метрологичен контрол Двувалутни касови бонове Национален таксиметров синдикат Таксиметрови тарифи Закон за еврото
