България

Реакциите след кошмара на „Тракия“: Фон дер Лайен с подкрепа, Калин Стоянов с искане за оставка на Демерджиев

Институциите и европейските ни партньори изразиха съпричастност към семействата на 11-те загинали, докато опозицията поиска незабавни оставки

Обновена преди 15 минути / 10 ноември 2026, 13:21
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Любомир Николов от АМ „Тракия“: Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи

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П олитическите реакции след трагичната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, отнела живота на 12 души и ранила близо 50, не закъсняха. Инцидентът, в който по първоначални данни са участвали между 50 и 70 превозни средства заради внезапна гъста мъгла, предизвика както съболезнования от водещите държавни фигури и чуждестранни гости, така и остри критики от страна на политическите среди.

За над 10 загинали при верижните катастрофи на АМ "Тракия", съобщи областнният управител на Ямбол

Премиерът Румен Радев съобщи трагичните данни по време на съвместен брифинг във Варна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Министър-председателят изказа дълбоки съболезнования на семействата и близките на жертвите. От своя страна, Урсула фон дер Лайен също отправи думи на съпричастност към засегнатите семейства и благодари на спасителните екипи, работещи на мястото на произшествието.

Съболезнования на семействата и близките на загиналите на магистрала "Тракия", написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова във Фейсбук. 

"Всички сме съкрушени от ужасната трагедия. Молим се за бързото възстановяване на пострадалите", написа Доцова. 

В поста си тя изразява признателност към спасителните екипи, лекарите и органите на реда, които се борят за всеки един живот. 

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си в Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България заради тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

По-рано днес беше отменено и насроченото за следобед заседание на Министерския съвет.

Заседанието на парламентарната Комисия по бюджет и финанси беше прекъснато за минута мълчание в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Предложението беше направено от председателя на комисията Константин Проданов по време на обсъждането на законодателни промени в областта на данъчното облагане. Малко преди това заместник-председателят на Българската стопанска камара Станислав Попдончев постави въпроса за необходимостта от повече инвестиции в пътната безопасност. 

Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов постави под въпрос допустимата максимална скорост по българските магистрали след тежките верижни катастрофи на АМ „Тракия“. Според него настоящото състояние на пътната инфраструктура не позволява безопасно движение със 140 км/ч.

Витанов изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите и пострадалите при трагедията. Той благодари и на спасителните екипи, които продължават да оказват помощ на мястото на произшествията.

По думите му предстои да бъдат установени причините за катастрофите, както и да се направи задълбочен анализ на състоянието на пътната мрежа и факторите, които водят до тежки инциденти. „Допустима скорост от 140 км/ч е немислима за настоящата инфраструктура на българските магистрали“, категоричен е Витанов.

Кметът на София Васил Терзиев изрази съболезнования на близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала (АМ) „Тракия“ във Фейсбук.

Терзиев изрази надежда пострадалите да се възстановят. „Благодаря на спасителните екипи и медиците, които се борят за живота на хората в тези тежки часове“, написа още кметът.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува съобщение в социалните мрежи, в което изрази съчувствие към близките на загиналите. „Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот. Съболезнования на близките на загиналите. Желая успех на лекарите, които се борят за живота на пострадалите“, написа Борисов.

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев също изрази подкрепа: „Няма думи, които могат да утешат хората, загубили своите близки в трагедията на магистрала 'Тракия'. С цялата си съпричастност сме до семействата на жертвите и до пострадалите. Надяваме се на възстановяване на ранените и изказваме признателност на всички, които продължават спасителните усилия.“

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Остра политическа реакция последва от страна на народния представител от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, който поиска „незабавна оставка на всички отговорни лица за безпрецедентното меле“. Стоянов отправи критики към служебния вътрешен министър Иван Демерджиев за липса на превенция и ефективен контрол, заявявайки, че МВР е „категорично загубило битката с войната по пътищата“. По думите му, задействането на системата BG-Alert е било извършено след събитията, вместо да послужи като инструмент за превенция. Стоянов обърна внимание и на статистиката, според която от началото на годината жертвите по пътищата са с 49 повече в сравнение със същия период на миналата година.

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Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа

В този тежък момент за семействата на загиналите при огромната трагедия на автомагистрала „Тракия“ министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изразява своите най-искрени съболезнования и съпричастност към тяхното страдание. Това написаха от Министерството на труда и социалната политика във Фейсбук страницата си.

Няма сила, която може да намали болката от загубата на близък човек, и думи, които да изразят мащаба на скръбта Ви. Зад всяка загуба стои човешка съдба, семейство и свят, който никога няма да бъде същият. Нека намерите подкрепата, от която се нуждаете, за да успеете да преминете през тежкото изпитание, се посочва в публикацията.

На пострадалите пожелавам бързо възстановяване, за да бъдат отново до своите близки, посочва министърът, цитиран от ведомството.

Министерство на труда и социалната политика и агенциите към него са в готовност да окажат необходимата подкрепа на засегнатите семейства в рамките на своите правомощия.

От името на ДПС поднасям искрените ни съболезнования към близките на жертвите при катастрофите на магистрала „Тракия“ и пожелания за бързо възстановяване на ранените. Това каза Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията, в публикация във Фейсбук за инцидентите. 

Най-малко 11 души загинаха, а близо 50 бяха ранени при две тежки верижни катастрофи, станали тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. Министерският съвет ще обяви утре ден на траур в памет на загиналите при двете верижни катастрофи, каза пред журналисти на мястото на инцидента министър-председателят Румен Радев.

Благодарност за мъжеството на десетките полицаи, медици и сестри, военнослужещи и доброволци, които спасяват и се борят за живота на пострадалите, се посочва в публикацията на ДПС.

Кошмарът на магистрала „Тракия“ е трагедия за десетки семейства и тест за способността на властта да се справи с трагедията и последиците от нея. Всеки опит на министрите да си измиват ръцете с нещо „преди“ или да обещават с „работни групи“ нещо за в бъдеще е признак на страх, безпомощност и слабост. Властта е отговорност, каза още Пеевски.

Изразяваме дълбоки съболезнования на семействата на загиналите във верижната катастрофа на магистрала "Тракия". Мислите ни са с всички пострадали и техните близки, написаха от "Продължаваме промяната“ (ПП) във Фейсбук.

Разбрахме, че болницата в Сливен настанява част от ранените, които се нуждаят от спешно кръвопреливане, написаха от формацията и призоваха всеки, който има възможност, да помогне - приемат се кръводарители от 8:00 ч. до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника. За тези, които са в Бургас - може да дарите и в УМБАЛ - Бургас, в делнични дни от 7:30 до 14:00ч., се посочва в публикацията.

В най-близкия център по трансфузионна хематология до вас също може да проверите за работно време и да дарите кръв, допълниха от ПП.

Загубата на човешки животи е най-тежката последица от една трагедия. Зад сухата статистика стоят човешки съдби, семейства, родители, деца и близки, чиито животи никога повече няма да бъдат същите, се казва в позиция на "Възраждане", разпространена от пресцентъра на партията. Те настояват за поемане на персонална отговорност при установени пропуски зад всеки загубен човешки живот стоят разбити семейства и болка, която никога няма да отмине. За несвършената работа трябва да има отговорност, се казва в текста.

Политическата сила изказва най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ и пожелава бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и сили на техните близки в този тежък момент.

Правителството и отговорните институции не могат да се ограничават до реакция след поредната трагедия, се заявява още в позицията. Според "Възраждане" българските граждани имат право на безопасни пътища, адекватна сигнализация, навременни предупреждения и работещ контрол. Трябва да се установи дали са били предприети всички възможни превантивни мерки при тежките метеорологични условия и дали институциите са реагирали своевременно, пише в позицията.

„Възраждане“ настоява за пълно и прозрачно разследване, публични отговори за действията на отговорните институции и поемане на персонална отговорност при установени пропуски. Не приемаме загубата на човешки животи да бъде последвана от институционално мълчание, прехвърляне на вина и забравени обещания, заявяват от партията. 

Източник: БТА    
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