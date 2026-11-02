Гюров и Кандев отново спечелиха вота на българите в чужбина

И зборният ден за българските граждани извън страната приключи в 6:00 часа българско време в понеделник. Последни затвориха секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и във Ванкувър, Канада.

ЦИК при обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

Вотът зад граница печели кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев. За тях са гласували 56.363% от сънародниците ни зад граница, сочат официалните данни от ЦИК при 100% обработени протоколи.

Паралелно преброяване при 100%: Илияна Йотова печели президентските избори с близо 20% разлика

Новоизбраните президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев получат подкрепа от 41.435% от отишлите до урните в чужбина.

Всички 613 избирателни секции в 60 държави приключиха успешно работа. По информация на дипломатическите и консулските представителства изборните книжа и резултатите от гласуването са предадени по установения ред на Централната избирателна комисия.

И на втория тур сънародниците ни зад граница имаха възможност да упражнят правото си на глас в широк географски обхват – от Нова Зеландия и Австралия до западното крайбрежие на Северна Америка, включително в държави, в които България няма дипломатически или консулски представителства.

„Западните медии за вота в България: Избор между източния курс и западния модел

Организацията на вота обхвана както големите градове, така и по-малки населени места, в които сънародниците ни получиха възможност да гласуват в близост до местоживеенето си.

Министерството на външните работи благодари на българските организации и доброволците в чужбина за съдействието им при организирането и провеждането на изборите зад граница.