България

„Западните медии за вота в България: Избор между източния курс и западния модел

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 ноември 2026, 09:54
„Западните медии за вота в България: Избор между източния курс и западния модел
Източник: БГНЕС

Н яколко водещи западни издания днес публикуват материали за втория тур от президентските избори в България. 

Великобритания

Британският в. „Файненшъл таймс“ припомня някои детайли от биографията на Илияна Йотова и развитието на политическата ситуация през последните месеци. Шейсет и две годишната Йотова е бивш журналист и евродепутат. В продължение на 9 години тя заемаше длъжността вицепрезидент на склонния да подкрепя Русия лидер Румен Радев, който през януари подаде оставка като президент, за да се кандидатира за премиер, пише „Файненшъл таймс“.

Радев сформира първото стабилно българско правителство за последните години, след като неговата партия „Прогресивна България“ постигна убедителна победа на изборите. Конституцията на България предоставя повече правомощия на премиера, отколкото на президента. 

Ако победата на Йотова бъде потвърдена от окончателните резултати, тя може да затвърди промяната в позицията на София спрямо Украйна, след като Радев се зарече да прекрати износа на оръжие за Киев и се въздържа да критикува Москва за атаките ѝ в Черно море след поразяването на няколко търговски кораба близо до българското крайбрежие, пише още изданието в статия. 

В последните дни от предизборната си кампания Йотова засили проруските си послания и се определи като „президент на мира“, продължава „Файненшъл таймс“. Няколко кораба потънаха край бреговете на България и Румъния през последните седмици при атаки с дронове. Десетки моряци бяха убити и ранени, а войната се приближи до водите на НАТО, отбелязва британския вестник. В сряда контейнеровоз, превозващ опасни товари, беше ударен на 21 морски мили от българския бряг.

Радев изказа предположението, че Русия може да стои зад извършените през октомври две нападения срещу товарни кораби близо до българските води. Правителството му обаче не е предприело никакви мерки в отговор на това подозрение. На фона на почти рекордно ниска избирателна активност проруската крайнодясна партия „Възраждане“ заяви, че усилията ѝ да мобилизира избиратели са наклонили везните в полза на Йотова, продължава „Файненшъл таймс“.

Изданието цитира социолога от агенция „Маркет линкс“ Добромир Живков, който отбелязва, че избирателите с центристки политически възгледи са били склонни да подкрепят Гюров, но тази група гласоподаватели е била по-малка по численост. Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външни отношения, заяви, цитирана от „Файненшъл таймс“, че стотиците хиляди протестиращи, които излязоха по улиците и свалиха предишното правителство, не са се появили, когато президентският пост беше заложен на карта.

„Те знаят, че новите лидери няма да могат да изведат България от ЕС или НАТО и вече не се интересуват от геополитиката“, посочи Чернева. Тя добави, че разполагайки с абсолютно мнозинство в парламента и с приятелски настроен президент, Радев няма да среща пречки при изпълнението на антикорупционния си дневен ред и при осъществяването на отдавна отлаганата реформа на съдебната система.

„Остава да се види дали може да му бъде поверена тази задача. Той има чудесна възможност и голяма отговорност“, каза още Чернева, цитирана от „Файненшъл таймс“.

Германия

Българите вчера гласуваха на балотаж за нов държавен глава на фона на редица атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, пише германското сп. „Шпигел“. Приятелски настроената към Русия Илияна Йотова се изправи срещу прозападния кандидат Андрей Гюров. Смята се, че вотът има решаващо значение за бъдещия външнополитически курс на България, най-вече с оглед на войната в Украйна и отношението към Москва

След като даде гласа си в София, Йотова заяви, че е гласувала за „силна България в силна Европа“, която „да бъде суверенна в своите решения“. Йотова подчерта, че страната ѝ е член на ЕС и НАТО, но се противопостави на военната помощ за Украйна. В предизборната кампания тя се представяше като „президент на мира“, който иска да влезе в диалог с Москва.

Петдесетгодишният ѝ съперник Гюров заяви, след като гласува в Благоевград, че е дал гласа си за „една сигурна, стабилна и европейска България“. Той обвини Йотова в телевизионен дебат преди втория тур на изборите, че не е подвела изрично Русия под отговорност за атаките срещу кораби в Черно море, продължава „Шпигел“.

В началото и в средата на октомври четири търговски кораба бяха поразени от дронове край българското черноморско крайбрежие. Оттогава 21 души са в неизвестност и вероятно са загинали, отбелязва „Шпигел“. Ръководителят на правителството Румен Радев извика руския посланик, но отказа официално да назовава виновник за атаките

На първия тур от изборите преди една седмица Йотова получи 35% от гласовете и отбеляза малка преднина пред Гюров, който събра 32%. Тогава Йотова се представи значително по-зле, отколкото се очакваше въз основа на резултатите от предизборните анкети. Избирателната активност на първия тур възлизаше на едва 23% и бе рекордно ниска, припомня „Шпигел“. 

Германското издание цитира политолога Теодор Славев, който в интервю за Франс прес определи първия тур от изборите като „звучен шамар за от страна на избирателите за правителството на Румен Радев“, който също като Йотова се застъпва за диалог с Русия. Според политическия експерт една от причините за това е „недостатъчно убедителният отговор на Йотова на руските заплахи в Черно море“. 

„Шпигел“ се спира и на дебатите за доставките на оръжие за Украйна

През юни правителството спря доставките на оръжие от запасите на българската армия за Украйна и по-късно се оттегли от международната „коалиция на желаещите“ в подкрепа на Киев. Българската оръжейна промишленост обаче продължава да доставя оръжие на Киев, пише германското издание.

Българите са разделени в отношението си към Русия, продължава „Шпигел“. Според основателя на социологическа агенция „Мяра“ Първан Симеонов на президентските избори се сблъскват две визии. Едната е „консервативна, популистка и ориентирана на Изток“, а другата е „западна, елитарна и либерална“.  

В българската политическа система държавният глава има представителни функции, отбелязва „Шпигел“. Въпреки това президентът може да налага вето върху закони и освен това е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на страната, която е член на НАТО. 

САЩ 

Президентските избори бяха първото голямо изпитание за приятелски настроената към Москва партия „Прогресивна България“ на премиера Румен Радев, пише в. „Вашингтон пост“. На парламентарните избори през април „Прогресивна България“, която подкрепи кандидатурата на Йотова, спечели 131 от общо 240 места в законодателния орган, с което си осигури абсолютно мнозинство, припомня американското издание. 

Някои наблюдатели отбелязват, че победата на Йотова ще запази президентската власт в ръцете на управляващото мнозинство. Според тези коментатори подобна концентрация на власт ще възпрепятства ефективното поддържане на системата от механизми за взаимен контрол и баланс при вземането на политически решения от страна на институциите, продължава „Вашингтон пост“.

България се присъедини към НАТО през 2004 г. и три години по-късно стана част от ЕС. Въпреки че между партиите в парламента има общо съгласие относно прозападния път на страната, широко разпространените проруски настроения, основани на традиционни исторически и културни връзки, разделят обществото, особено откакто Москва започна пълномащабната си инвазия в Украйна, отбелязва американското издание. 

Както Йотова, така и Радев призоваха за дипломатическо решение за прекратяване на войната, но те продължават да говорят уклончиво относно възможното руско участие в атаките с дронове в Черно море, добавя „Вашингтон пост“. 

По време на телевизионния дебат между двамата кандидати за президентския пост Йотова се застъпи за споразумение с участието както на Украйна, така и на Русия, и заяви, че „мирът може да бъде постигнат единствено чрез преговори“. Освен това Йотова предложи да се свика среща по въпросите на сигурността с участието на всички шест черноморски държави, на която да подпишат мораториум върху военните действия. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Николай Велев    
президентски избори Илияна Йотова Румен Радев външна политика отношения с Русия войната в Украйна Черно море атаки с дронове НАТО западен печат
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