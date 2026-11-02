Извънредни прекъсвания на тока в Киев и региона след руски удари по енергийната инфраструктура

И звънредни прекъсвания на електрозахранването в украинската столица Киев и Киевска област по разпореждане на националния електроенергиен системен оператор „Укренерго“. Това съобщи частният енергиен доставчик ДТЕК, цитиран от Reuters.

При извънредните прекъсвания обичайните графици за спиране на тока не важат. От компанията посочват, че ще информират потребителите за промените и работят по възстановяването на електрозахранването.

Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток след руски удари

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи в неделя, че стотици хиляди домакинства са останали без електричество в областите Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка след руски удари по енергийната инфраструктура на страната.

По информация на Reuters руските сили са атакували енергийни обекти в четирите области през нощта срещу 1 ноември. Властите в западната Тернополска област също съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в населени места след удар по инфраструктурен обект. Аварийните екипи работят по възстановяването на снабдяването.

Руска атака срина енергийната инфраструктура в Киевска и Волинска област

Ударите по енергийната система на Украйна

Атаките срещу енергийната инфраструктура продължават да създават затруднения за електроенергийната система на Украйна. Повредите по съоръженията и необходимостта от ремонтни дейности принуждават оператора да въвежда ограничения в електроподаването, за да поддържа баланса в мрежата.

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

През последните дни Киев също беше подложен на атаки срещу критична инфраструктура. По данни на ДТЕК руски удар на 30 октомври е засегнал топлоелектрическа централа, а последвалите атаки са усложнили ситуацията с електроснабдяването в столицата.

В условията на продължаващите руски удари украинските енергийни компании работят по отстраняването на повредите, като възстановителните дейности се извършват, когато обстановката със сигурността позволява.