Петролът поевтиня с над 3% заради преговорите за край на войната с Иран

Цените на петрола спаднаха с повече от 3% в азиатската търговия в понеделник, след като ирански и катарски представители проведоха трети пореден ден разговори за споразумение, което да сложи край на войната на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи Ройтерс.

До 04:07 ч. по Гринуич фьючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 3,68 долара, или 3,2%, до 109,75 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) слезе с 3,43 долара, или 3,3%, до 100,69 долара за барел.

Петролът отстъпи от върховете, но рискът от нова война остава

Спадът идва, след като Брент приключи октомври на най-високото си равнище от шест месеца на фона на опасенията, че конфликтът между САЩ и Иран може отново да се разрасне след междинните избори в САЩ във вторник.

„Техническа корекция“ с риск от нов скок

Според Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade, спадът е техническа корекция след силното поскъпване през миналата седмица. Надеждите за дипломатически напредък и липсата на съществена военна ескалация през уикенда засега отнемат част от натиска върху цените, коментира той пред Ройтерс.

Пазарът обаче остава нащрек, ако реториката около Иран се изостри и тласне Брент към 120 долара за барел след междинните избори, предупреди Уотърър.

Анализаторите на ING пишат в бележка до клиенти, че движението на цените през последните седмици отразява пазар, който все повече се подготвя за нови военни действия между САЩ и Иран. Ако изборите минат нито с удари, нито със споразумение, въпросът ще бъде дали пазарът ще продължи да включва в цената сериозна геополитическа рискова премия, или тя постепенно ще започне да се свива, смятат от банката.

Иран: „Готови сме както за отбрана, така и за дипломация“

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в неделя, че целта на продължаващите и напредващи разговори е да се продължат консултациите с катарските посредници. Техеран е готов както за отбрана, така и за дипломация, добави той.

Петролът поевтинява: Писмо на Ванс до Техеран охлади пазара

Преговорите се водят на фона на нападения срещу петролни танкери в Ормузкия проток, които повишават разходите за енергия и корабоплаване в световен мащаб.

През октомври Саудитска Арабия е увеличила износа си на суров петрол спрямо септември въпреки нападенията на подкрепяните от Иран йеменски хуси срещу енергийната ѝ инфраструктура, сочат данни на две от три компании за проследяване на корабоплаването, цитирани от Ройтерс.

ОПЕК+ не променя добива

Седемте водещи страни в ОПЕК+ – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, решиха на онлайн заседание в неделя да запазят за декември нивата на добива, действащи от септември, сочи съобщение на организацията. Квотата на Саудитска Арабия остава 10,478 млн. барела дневно, на Русия – 9,949 млн. барела, а на Ирак – 4,431 млн. барела.

Решението потвърждава очакванията, че нови промени в политиката на групата няма да има преди следващата година, докато тя продължава да се сблъсква с прекъсвания на износа заради войната с Иран, пише Ройтерс. Следващата среща на седемте държави е насрочена за 29 ноември.