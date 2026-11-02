България

Заради липса на адвокат: Отложиха дело срещу прокурорския син

Васил Михайлов се е отказал от защитника си, като все още не е успял да ангажира друг

Василена Василева Василена Василева

2 ноември 2026, 10:41
Заради липса на адвокат: Отложиха дело срещу прокурорския син
Източник: БТА

Т ричленен състав на Софийския градски съд отложи дело по жалба и протест срещу четиригодишната присъда на Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“. През април 2025 г. той бе осъден на първа инстанция за извършването на няколко побоя и закана с убийство.

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Днес стана ясно, че Михайлов се е отказал от защитника си, като все още не е успял да ангажира друг адвокат. Поради това има процесуална пречка да се даде ход на делото. 

Според прокуратурата и частните обвинители Михайлов се опитва да шиканира процеса и настояват да му бъде назначен служебен защитник. Съдебният състав даде последна възможност на подсъдимия да организира защитата си, като, ако по някаква причина заради него или адвоката му делото бъде забавено, на Михайлов ще бъде назначена служебна защита.

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Подсъдимият каза, че няма причина да бави процеса и иска делата срещу него в България да приключат, за да отиде да се защитава в Гърция.

Следващият опит да бъде даден старт на делото ще се направи на 16 декември.

Срещу прокурорския син има няколко дела и разследвания. Месеци наред той беше издирван, докато през май, при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, беше заловен.

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Преди седмица Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция спрямо Васил Михайлов, но постанови предаването му да бъде отложено до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания.

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Европейската заповед за арест е издадена във връзка с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по делото обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Константин Костов    
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