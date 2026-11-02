Перфектен тен или увредена кожа? Дерматолози скочиха срещу опасните трендове в TikTok и Instagram

Т рендът „стъклена кожа“ (glass skin) завладя социалните мрежи с обещания за перфектно гладък, сияен и безупречен тен без видими пори. Инфлуенсъри масово показват сложни рутини с множество стъпки с киселини, ретиноиди, витамин C и ниацинамид, които събират милиони гледания заради обещанията за бързи и видими резултати.
Ново научно изборление обаче хвърля светлина върху обратната страна на тези бляскави съвети. Проучването, представено пред Европейската академия по дерматология и венерология, си поставя за цел да оценил точността, безопасността и качеството на информацията в 38 от най-вирусните видеа на тема корейски грижа и „стъклена кожа“.
95% от видеата съдържат подвеждащи съвети
Резултатите от анализа са стряскащи: почти 95% от проверените видеа съдържат поне едно потенциално подвеждащо твърдение.
Основните проблеми, установени от дерматолозите, включват:
- Универсални съвети без оглед на типа кожа: Значителна част от съдържанието предлага абсолютно една и съща схема за грижа към всеки зрител, без да отчита индивидуалните особености, чувствителност или състояние на кожата.
- Опасни комбинации от активни съставки: Много ролики насърчават едновременното използване на няколко силни активни продукта, без да предупреждават за рисковете от тяхното агресивно взаимодействие.
- Пълна липса на базови предупреждения: В почти нито едно видео не се споменава рискът от контактен дерматит, необходимостта от задължителна слънцезащита (особено при използване на киселини и ретиноид) или възможните раздразнения.
- Липса на лекарска препоръка: Нито един инфлуенсърите не е посъветвал зрителите да се консултират с професионален дерматолог.
Според учените следването на такива нефилтрирани съвети може да доведе до реални проблеми - нарушаване на кожната бариера, силни раздразнения, лющене, зачервявания и дори обострено акне.
Самият корейски уход не е опасен, проблемът е в социалните мрежи
Изследователите подчертават изключително важно уточнение: самата корейска козметика и многоступенчатата грижа не са опасни или вредни. Проблемът се крие в начина, по който сложните, изцяло персонализирани дерматологични рутини се опростяват, комерсиализират и поднасят в кратки видеа с цел бърза гледаемост.
Ако след опит да повторите вирусна рутина забележите парене, зачервяване или обриви, експертите съветват да не търсите решение в следващото трендово видео. Най-разумният ход в такава ситуация е посещение при специалист, който да изготви индивидуален план за възстановяване.