Перфектен тен или увредена кожа? Дерматолози скочиха срещу опасните трендове в TikTok и Instagram

Т рендът „стъклена кожа“ (glass skin) завладя социалните мрежи с обещания за перфектно гладък, сияен и безупречен тен без видими пори. Инфлуенсъри масово показват сложни рутини с множество стъпки с киселини, ретиноиди, витамин C и ниацинамид, които събират милиони гледания заради обещанията за бързи и видими резултати.

Ново научно изборление обаче хвърля светлина върху обратната страна на тези бляскави съвети. Проучването, представено пред Европейската академия по дерматология и венерология, си поставя за цел да оценил точността, безопасността и качеството на информацията в 38 от най-вирусните видеа на тема корейски грижа и „стъклена кожа“.

95% от видеата съдържат подвеждащи съвети

Резултатите от анализа са стряскащи: почти 95% от проверените видеа съдържат поне едно потенциално подвеждащо твърдение.

Основните проблеми, установени от дерматолозите, включват:

Универсални съвети без оглед на типа кожа: Значителна част от съдържанието предлага абсолютно една и съща схема за грижа към всеки зрител, без да отчита индивидуалните особености, чувствителност или състояние на кожата.

Значителна част от съдържанието предлага абсолютно една и съща схема за грижа към всеки зрител, без да отчита индивидуалните особености, чувствителност или състояние на кожата. Опасни комбинации от активни съставки: Много ролики насърчават едновременното използване на няколко силни активни продукта, без да предупреждават за рисковете от тяхното агресивно взаимодействие.

Много ролики насърчават едновременното използване на няколко силни активни продукта, без да предупреждават за рисковете от тяхното агресивно взаимодействие. Пълна липса на базови предупреждения: В почти нито едно видео не се споменава рискът от контактен дерматит, необходимостта от задължителна слънцезащита (особено при използване на киселини и ретиноид) или възможните раздразнения.

В почти нито едно видео не се споменава рискът от контактен дерматит, необходимостта от задължителна слънцезащита (особено при използване на киселини и ретиноид) или възможните раздразнения. Липса на лекарска препоръка: Нито един инфлуенсърите не е посъветвал зрителите да се консултират с професионален дерматолог.

Според учените следването на такива нефилтрирани съвети може да доведе до реални проблеми - нарушаване на кожната бариера, силни раздразнения, лющене, зачервявания и дори обострено акне.

Самият корейски уход не е опасен, проблемът е в социалните мрежи

Изследователите подчертават изключително важно уточнение: самата корейска козметика и многоступенчатата грижа не са опасни или вредни. Проблемът се крие в начина, по който сложните, изцяло персонализирани дерматологични рутини се опростяват, комерсиализират и поднасят в кратки видеа с цел бърза гледаемост.

Ако след опит да повторите вирусна рутина забележите парене, зачервяване или обриви, експертите съветват да не търсите решение в следващото трендово видео. Най-разумният ход в такава ситуация е посещение при специалист, който да изготви индивидуален план за възстановяване.