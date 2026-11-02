Тръмп: Имаме „концепция“ за сделка с Канада, тя ще построи петролопровода „Кийстоун“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че администрацията му разполага с „концепция“ за ново търговско споразумение с Канада.

„Говорих отново с него вчера и имаме концепция за сделка, която ще бъде чудесна за нашите фермери, чудесна за страната ни“, каза Тръмп пред журналисти в Дъбък, щата Айова. По думите му тя ще бъде добра и за Канада, а двете страни са „много близо“ до споразумение.

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Карни: „Добър разговор“

По-рано в неделя канадският премиер Марк Карни написа в „Екс“, че е провел добър разговор с Тръмп за бъдещето на търговията между двете държави.

По думите му разговорът надгражда последните конструктивни обсъждания на споразумение, което да е изгодно за двете страни. Такава сделка би създала работни места, би подобрила достъпността на живота за семействата и би уважавала напълно езиците, културата и суверенитета на Канада, посочи Карни.

„Нашите екипи ще работят през следващите седмици за постигането на този резултат“, добави той.

Good conversation with President @realDonaldTrump on the future of Canada-U.S. trade. This builds on our recent constructive discussions on the outlines of a mutually beneficial trade deal that would create jobs for our workers, boost affordability for families, and fully respect Canada’s languages, culture, and sovereignty. Our teams will now be working in the coming weeks to deliver that outcome. — Mark Carney (@MarkJCarney) November 1, 2026

Петролопроводът „Кийстоун Екс Ел“ отново на масата

Според Тръмп споразумението ще обхваща и проекта за петролопровода „Кийстоун Екс Ел“. „Те ще построят петролопровода „Кийстоун“, каза американският президент, като добави, че Канада ще плати цялата стойност на проекта.

Засега не е ясно как ще бъде съживен проектът, отбелязва Ройтерс. Петролопроводът беше проектиран да пренася 830 000 барела петрол дневно от северна Албърта до Къшинг, Оклахома, и до рафинериите по брега на Мексиканския залив. През 2021 г. тогавашният президент Джо Байдън отне ключово разрешение за него.

Преди почти година самият Карни повдигна пред Тръмп възможността проектът да бъде съживен като част от по-широко предложение, което свързва енергийното сътрудничество с подкрепа за канадските сектори на стоманата и алуминия. Канцеларията на канадския премиер засега не е коментирала думите на Тръмп за петролопровода.

Митата и изборите

През последните месеци Канада и САЩ си наложиха взаимно мита за милиарди долари. Според Ройтерс митата върху канадските стоки са станали тема в някои северни американски щати по границата, като Мичиган и Мейн, в навечерието на междинните избори в САЩ във вторник.

Миналата седмица Тръмп заяви, че споразумение с Канада предстои скоро. Отава обаче по-рано съобщи за ограничен напредък в преговорите, въпреки усилията за облекчаване на митата върху стоманата и автомобилите.