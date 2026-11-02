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Иран предупреди САЩ: Изберете дипломацията, иначе сме готови за война

Абас Арагчи заяви, че следващият ход на Техеран зависи от отговорите на Вашингтон. Междувременно Израел нанесе нови удари в Газа, а катарски кораб беше поразен в Персийския залив

Василена Василева Василена Василева

2 ноември 2026, 09:56
Иран предупреди САЩ: Изберете дипломацията, иначе сме готови за война
Източник: AP/БТА

И ран се надява САЩ да подходят „рационално“ и да изберат дипломацията пред нова военна конфронтация. В същото време Техеран заявява, че е готов както за преговори, така и за отбрана, докато продължават усилията за предотвратяване на завръщането към пълномащабна война. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от "Асошиейтед прес".

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В интервю, публикувано в Telegram, Арагчи посочи, че консултациите с посредниците продължават, но крайният резултат зависи от отговорите, които САЩ ще дадат на въпросите на Иран.

„Надяваме се, че американците ще изберат дипломацията вместо други пътища“, заяви иранският първи дипломат. По думите му готовността на Техеран за дипломатическо решение зависи от това дали Вашингтон ще подходи „рационално“.

В събота Арагчи съобщи, че ирански преговарящи се намират в Катар за разговори по предложение, което би могло да доведе до повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на два дни, ако САЩ изпълнят няколко условия. Той подчерта, че преки преговори между Техеран и Вашингтон не се водят.

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Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи пред журналисти, че в събота е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той определи разговора като „много добър“, но не разкри подробности. По думите му двамата са обсъдили войната с Иран.

От канцеларията на Нетаняху не последва публичен коментар за разговора. Асошиейтед прес отбелязва, че част от израелците се опасяват, че премиерът може да бъде склонен към нов удар срещу Иран, за да укрепи политическите си позиции. Нетаняху и съюзниците му загубиха мнозинството си в парламента на изборите през миналата седмица.

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На фона на дипломатическите усилия напрежението в региона продължава. При израелски удари в Ивицата Газа са загинали осем души, сред които и малко момче.

Националната газова компания на Катар съобщи също, че един от корабите ѝ е бил поразен в Персийския залив. Инцидентът е поредният сигнал за рисковете пред корабоплаването в региона на фона на конфликта и напрежението около Ормузкия проток.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Асен Георгиев    
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