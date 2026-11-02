КЕВР решава за цената на природния газ през ноември

К омисията за енергийно и водно регулиране се очаква да реши какви да са цените на природния газ през ноември.

Решението бе отложено с няколко дни с аргумента, че "Булгаргаз" ще потърси резерви, за да се смекчи скокът от 34 на сто, поискан от газовата ни компания.

Не се очаква новото предложение на "Булгаргаз" да се различава значително от предходното, тъй като единствената мярка, спомената от тях, бе, че ще ползват допълнителни количества от газохранилището в Чирен, предава БНР.

Постановената от регулатора цена ще влезе в сила със задна дата от първи ноември.