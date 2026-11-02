Важно за пенсионерите в чужбина: Как да запазите пенсията си и през 2027 г.

От днес, 2 ноември 2026 г., започва да тече срокът, в който част от пенсионерите в чужбина трябва да подадат декларация за продължаване на изплащането на пенсията, позната като „декларация живот“, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Тя трябва да бъде подадена до края на годината, за да продължи изплащането на българските им пенсии и през 2027 г.

Кой трябва да подаде декларация

Задължението се отнася за хората, които получават българска пенсия, но са с местоживеене в държава, която не е членка на Европейския съюз и с която не се прилага международен договор за социална сигурност, по който България е страна.

Кога и как се подава

Декларацията се подава веднъж годишно – между 1 ноември и 31 декември. В същия период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата, в която живее, за да бъде заверена декларацията.

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена по няколко начина:

лично или чрез упълномощено лице;

в оригинал чрез пощенски оператор;

по електронен път чрез Услуга 52 „Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България“ на Единния портал за електронни услуги на НОИ, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ.

Къде са формулярите

На сайта на НОИ има двуезични формуляри на декларацията – на български и английски, испански, френски, немски, италиански или турски. Те могат да бъдат изтеглени от рубрика „Формуляри“, раздел „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“.